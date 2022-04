Sima se šeredně mýlil a stihl ho trest. Ať Sor neudělá stejnou chybu, přeje si slávistická legenda Pavel Kuka

Lidovky.cz: V čem jsou největší přednosti jednadvacetiletého nigerijského útočníka Sora?

Ukazuje to snad v každém zápase, i na evropské scéně. Je to především rychlost, dobrý výběr místa v nábězích, díky čemuž se pak dostává do rychlých brejků a gólových šancí.

Lidovky.cz: Čím je přínosný konkrétně pro Slavii?

Je to další z řady velmi dobrých rychlostních typů hráčů v týmu, čímž už tak vysokou kvalitu v tomto ohledu ještě zvyšuje. Soupeřům se to pak hodně špatně brání. A pokud se mu daří také střelecky, je pro mužstvo obrovským přínosem. Myslím si, že jeho hra a výkony jsou něco, co Slavia po odchodu Simy dlouho hledala. A možná našla dokonce někoho o malinko lepšího, protože Sor se zatím jeví z toho, jak se chová, jak mluví, jako správná trefa po herní i lidské stránce. Vidíme, že nedělá kolem své hry žádné divadlo, váží si této příležitosti. Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží.

Lidovky.cz: V Konferenční lize nastřílel v pěti zápasech šest gólů – úžasná bilance. Naproti tomu v tuzemských soutěžích je zatím na nule. Proč takový rozdíl?

Je to stylem, který Slavia v pohárech hraje. Ze zajištěné obrany vyráží do rychlých protiútoků, a to je to, co Sorovi sedí. V české lize naopak z 95 procent hraje do plných obran, soupeři s výjimkou Sparty nebo Plzně brání v devíti lidech, což je pro něho těžší, když musí víc hrát zády k bráně. V takových zápasech bych ho viděl spíš jako křídlo, krajního útočníka, odtud by se mohl prosazovat lépe. Slavia teď měla víc těžkých zápasů, proto nastupoval pravidelně na pozici devět, což je smrtelné, protože jakýkoliv dobře nakopnutý balon za obranu hrozí nebezpečím – červenou kartou nebo brankovou příležitostí.

Lidovky.cz: Už jste zmínil Abdallaha Simu, který po roce a kousek ve Slavii odešel ve dvaceti letech do Anglie, kde však i vinou zranění paběrkuje. Jak dlouho podle vás vydrží ve Slavii jen o málo starší Sor, než mu začne být česká ligy malá?

Není důležité, jak dlouho ve Slavii vydrží, ale jak bude jeho kariéra pokračovat. Jestli správným směrem, nebo udělá stejnou chybu jako Sima či Král a upřednostní ve sportu některé věci, které ho potom potrestají. Je důležité, aby mu někdo správně poradil a neudělal z něj jen kus zboží.

Lidovky.cz: Neděje se to v aktuální Slavii? Těch hráčů, kteří v krátké době zazářili a následně odešli do zahraničí, nebylo za poslední dobu málo: Zima, Sima, Kuchta, předtím Král nebo Barák. Mladé hvězdy to určitě do zahraničmích lukrativnějších lig táhne a Slavii jejich přestupy přinesou rychlý zisk.

U každého hráče je to trochu jinak, nedá se to paušalizovat. Hráč musí samozřejmě cítit, kdy nastal jeho správný čas, a zvolit vhodné další působiště. V současné chvíli nemá úplně smysl ze Slavie odcházet, pokud to není opravdu pecka jako Bundesliga nebo Premier League. A i když zamíří do klubů v těchto soutěžích, musí si tu pozici dobře připravit, aby bylo jasné, že jde o správnou volbu. Nelze jenom koukat na peníze.

Lidovky.cz: Tím, že Slavia v posledních letech hraje velké zápasy i na evropské scéně, jsou pro hráče dobré podmínky, aby se dál rozvíjeli a nemuseli odcházet do zahraničí?

Všechny tyto konfrontace, jimiž Slavia teď prochází, ty hráče připravují na to, aby se pak mohli úspěšně prosadit. Pokud si tímto neprojdou a myslí si, že po roce v české lize, kdy odehrají jen dva tři opravdu těžké zápasy, jsou připraveni, tak se šeredně mýlí a pak je to potrestá – viz. Sima. Podívejte se na Kuchtu, ten byl trpělivý, prosazoval se postupně a rozhodl se odejít včas. Já bych asi čekal ještě na lepší klub, ale vždycky to nejde.

Lidovky.cz: Slávistická sestava, potažmo soupiska se ale hodně mění. A ti, kdo jednu sezonu hráli v základu, byli oporami, ale pak je potkal pokles formy nebo zranění, se leckdy už na stejnou pozici nedostali a jejich místo zabrali jiní. O řadě hráčů se také před Eurem říkalo, jaký je o ně v Evropě zájem, ale nakonec se jejich přestupy nekonaly. A tím se jim cesta za vysněným angažmá může zatarasit.

Na to se ale dá použít jednoduchá fráze: pravda leží vždycky na hřišti. Když máte výkonnost, tak se vám tohle nestane. Samozřejmě hrozí určitá rizika, ale to je prostě fotbal. Důležité je, že vedení Slavie vybírá ty správné typy hráčů, kteří jsou typologicky tak dobří, že do sestavy zapadnou, a pokud jsou fit, jsou schopní se prosadit také v zahraničí.

Hrají strašně náročný fotbal, kterým Slavia trápí i mančafty v Evropě a ne ledajaké, pamatujeme si vyrovnané zápasy s Dortmundem, Barcelonou nebo Interem Milán, a to už něco znamená, není to žádná náhoda. Funguje to správně a připravují hráče, aby se prosadili i v těžké konkurenci v nejlepších zahraničních ligách a dosáhli na nejvyšší mety.