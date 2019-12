Smutná zpráva pro českou lyžařskou naději. Capové kvůli přetrženému vazu skončila sezona

svatý mořic Lyžařka Gabriela Capová si v paralelním slalomu ve Svatém Mořici přetrhla zkřížený vaz v koleně a sezona pro ni skončila. V pondělí podstoupí operaci.

Pro Capovou skončil závod přetrženým zkříženým vazem v koleně. Po skoku špatně dopadla a v pondělí podstoupí operaci. Bez lyžování bude minimálně půl roku.



Martina Dubovská získala pět bodů za 26. míst, Ester Ledecká si paralelní závod vyzkoušela na lyžích poprvé, na specialistky však nestačila. Vyhrála slovenská favoritka Petra Vlhová.

Vlhová ve finále o pouhé dvě setiny sekundy zvítězila před Švédkou Annou Swennovou Larssonovou, která vyřadila právě Dubovskou v prvním kole play off.

Dubovská, jež na úvod sezony šokovala devátým místem ve slalomu v Levi, postup z kvalifikace vybojovala bezpečně v součtu dvou jízd z 22. místa. S pozdější finalistkou Larssonovou prohrála ve vyřazovací fázi o 35 setin.

Specialistka na rychlostní disciplíny Ledecká má s paralelními závody bohaté zkušenosti ze snowboardu, ale mezi lyžařkami neměla šanci. Obsadila 56. místo.

„Je to pro mě další nová zkušenost a zážitek,“ hodnotila Ledecká, senzační vítězka olympijského super-G i nedávného sjezdu v Lake Louise. Poznatky ze snowboardu moc využít nemohla.

„Liší se to hodně. Jediné, co zůstává stejné, je startovní brána. Ale samotný start je jiný, protože stojím čelem. Proto pro mě bylo těžké si to načasovat. A při prohlídce jsem měla jen jednu možnost si to vyzkoušet,“ dodala.

Vlhová si dojela navzdory problémům s holení pro desátý pohárový triumf v kariéře a dokonale využila absence americké rivalky a vedoucí ženy Světového poháru Mikaely Shiffrinové.

Ta se paralelní závod rozhodla vynechat a soustředí se na úterní obří slalom v Courchevelu.