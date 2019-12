Ledecká dojela v superobřím slalomu třicátá, na Rebensburgovou ztratila dvě a půl sekundy

SP ve sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada): Ženy - superobří slalom: 1. Rebensburgová (Něm.) 1:20,00, 2. Delagová (It.) -0,35, 3. C. Suterová (Švýc.)-0,42, 4. Venierová -0,53, 5. Puchnerová -0,77, 6. Tipplerová (všechny Rak.) -1,06, 7. Brignoneová (It.) -1,07, 8. Schmidhoferová (Rak.) -1,10, 9. Weiratherová (Licht.) -1,11, 10. Shiffrinová (USA) -1,18, ...30. Ledecká (ČR) -2,54. Průběžné pořadí SP (po 7 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 472, 2. Rebensburgová 235, 3. Gisinová (Švýc.) a C. Suterová obě 185, 5. Schmidhoferová 168, 6. Brignoneová 161, 7. Ledecká 151, ...50. Dubovská 29, 58. Capová (obě ČR) 21.