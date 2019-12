NBA klesá divácká sledovanost. Sníží počet zápasů?

Praha Probíhající ročník zámořské NBA je plný parádních individuálních výkonů a skvělých zápasů. Zatím se to však neprojevilo na sledovanosti, která je podle statistik největších amerických televizních stanic nejhorší za posledních deset let.

Lize dominují Los Angeles Lakers s LeBronem Jamesem, dvě z největších sportovních značek světa. Září Řek Janis Adetokunbo či James Harden, ustálené basketbalové celebrity s velkou fanouškovskou základnou. Vycházející hvězda v podobě slovinského mladíka Luky Dončiče si získává mladé diváky.

Navzdory tomu všemu to vypadá, že diváci zatím nevěnují novému ročníku nejlepší basketbalové ligy světa takovou pozornost. Zraněné ikony Podle statistik po prvním odehraném měsíci jsou čísla dvou největších stanic přenášejících NBA v USA na všech platformách včetně mobilních telefonů nižší o více než čtvrtinu (loni průměrně 1,9 milionu, letos 1,4 milionu na zápas), což jak TNT, tak ESPN značně trápí.

Podle expertů na to má vliv hned několik faktorů. Do svého závěru se blíží sezona amerického fotbalu NFL, která je otevřenější než v minulých letech. A NBA postihlo zranění několika hvězdných hráčů jako Kevina Duranta, Stephena Curryho či Klaye Thompsona, další hvězdy jako Kawhi Leonard vynechávají kvůli prevenci zranění zápasy. Liga je pro fanoušky moc dlouhá a zajímat se o ni začnou znovu až v dubnu před začátkem play off. Tohle všechno nejsou pozitivní zprávy pro šéfa soutěže Adama Silvera a jeho kolegy.

Kevin Durant z Golden State slaví důležitou trefu.

Liga se těšila v posledních letech rostoucí popularitě, což je však zřejmě u konce. I proto se dlouhodobě mluví o zkrácení ligového ročníku z 82 zápasů základní části na nižší počet. To je jedna z velkých výhod NFL, která má v základní části jen 16 zápasů a televizní zájem je o to vyšší. „Zkrácení soutěže je něco, o čem dlouhodobě jednáme s majiteli klubů. Nikdo nechce přijít o příjem z televizních práv, takže hledáme kompromisy, jak udělat zápasy zajímavější pro fanoušky. Je to trend, který nás samozřejmě netěší,“ řekl k novým číslům Silver.

TV sledovanost amerických soutěží-Průměr na zápas základní části NFL 16 milionů



NBA 1,4 milionu



MLB 1,2 milionu



NHL 0,9 milionu



Klasickým problémem dnešní doby je i kratší pozornost diváků. Ti už nevydrží sledovat zápas v přímém přenosu přes dvě hodiny a radši si pak pouštějí jen sestřihy nejlepších akcí na sociálních sítích, kde je popularita NBA největší ze všech zámořských sportů. Při stále rostoucím počtu streamovacích platforem typu Netflix a dalších prostě diváci mají tolik možností, že se ke sledování basketbalu tolik nedostanou. I když je nyní vyšší počet obyvatel s televizí než na konci minulého tisíciletí, mohou se vzhledem k metodě výpočtů zápasy s legendárním Michaelem Jordanem v ratingu vyrovnat těm dnešním.

Cleveland versus Golden State Rekordním zápasem historie s 31 miliony diváky je „novodobý“ rozhodující sedmý finálový duel z roku 2016, kdy Cleveland přehrál v napínavé bitvě Golden State a vybojoval historicky první titul v klubové historii. Za tímto utkáním jsou už však skoro historické finálové zápasy mezi Los Angeles Lakers a Detroitem v roce 2004 (26 milionů) či poslední vítězné finále Michaela Jordana v dresu Chicaga Bulls proti Utahu v roce 1998 (23 milionů). Dá se očekávat, že čísla s blížícím se koncem sezony NFL tradičně porostou. Bezstarostně vydělávající vedení basketbalové soutěže ale čelí nečekaným problémům, se kterými se bude muset vypořádat, jinak se „mašina na peníze“ zasekne.