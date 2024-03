Adamczyková ze skvělých startů mnoho nevytěžila, v Montafonu byla sedmá

Třicetiletá Adamczyková nenavázala na druhé místo z páteční kvalifikace a druhou příčku z minulého závodu v Cortině d’Ampezzo. Na pódiu chyběla potřetí v sezoně. Hůře si vedla jen na začátku března, kdy byla po pádu ve čtvrtfinále v Sierra Nevadě šestnáctá.

„Nebylo to od začátku extra příjemné. Počasí se tu hodně mění, bylo to docela složité. Sníh je tu hrozně měkký, je to takové jarní ježdění. Byly to těžké podmínky na namazání,“ řekla v nahrávce pro média Adamczyková. „Starty mi vycházely docela dobře. Pak jsem se za nimi většinou zavěsila, v zatáčkách jsem hledala cestu, ale měla jsem pocit, že když jsem je dojížděla, tak jsem nikdy nezrychlila natolik, abych je mohla předjet,“ doplnila.

Závod žen byl na chvíli přerušen kvůli poruše startovacího zařízení. Dvojnásobná světová šampionka Adamczyková, která vstoupila do Světového poháru se zpožděním kvůli účasti v televizní taneční soutěži, skončila ve čtvrtfinále druhá. Olympijská šampionka ze Soči dlouho vedla, ale v závěru ji předstihla Němka Jana Fischerová.

Také do semifinále vstoupila česká závodnice dobře, později se však před ni dostaly Moioliová a Australanka Josie Baffová. Přestože se Adamczyková držela v kontaktu, v závěru už zaútočit nestihla. V malém finále poté úřadující mistryně světa, která si v Montafonu zlomila v prosinci 2021 obě nohy u kotníků, nestačila na Francouzky Léu Castaovou a Chloé Trespeuchovou.

„V semifinále jsem se rovnala do čtvrté klopénky. Nemyslím, že by to byla nějaká zásadní chyba. Pak jsem je ale vůbec nedojela,“ uvedla Adamczyková. „Malé finále jsem chtěla vyhrát, ale také to nějak neklaplo. Hodně jsem si tam hledala cestu mezi holkama a neměla jsem na to klid. Cítila jsem se však dobře a jezdilo se mi příjemně. Doufám, že to zítra bude lepší,“ podotkla rodačka z Vrchlabí.

Trespeuchová přišla o vedení v SP, o dva body ji v čele vystřídala Moioliová. Druhou příčku vybojovala v závodě Britka Charlotte Banková, třetí skončila Baffová.

V závodě mužů triumfoval Rakušan Alessandro Hämmerle před Francouzem Leem Le Ble Jaquesem a dalším Rakušanem Julianem Lüftnerem. Jediný český zástupce Kryštof Choura vypadl v osmifinále. Vítězství v celkovém pořadí Světového poháru si v předstihu dnes osmý Kanaďan Éliot Grondin.

V neděli se jede v Montafonu další závod.