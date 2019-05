Šokující konec etapy Gira. Původní vítěz etapy byl diskvalifikován, stále tak vede Roglič

Orbetello (Itálie) Třetí etapu Gira d’Italia vyhrál kolumbijský cyklista Fernando Gaviria. Jezdec stáje SAE Team Emirates získal pátý etapový vavřín z úvodního závodu Grand Tours po diskvalifikaci původního vítěze hromadného spurtu Elii Vivianiho. Růžový dres lídra uhájil Slovinec Primož Roglič.

Italský šampion Viviani proťal cílovou pásku v závěru 220 kilometrů dlouhé trasy jako první, dlouho mu ale radost z vylepšení nedělního druhého místa nevydržela. Jury ho po zhlédnutí záznamu závěrečného sprintu z výsledků vyškrtla.

Jezdec stáje Deceuninck-Quick Step podle rozhodčích vybočil ve spurtu ze své linie a zablokoval krajana Mattea Moschettiho. Podle Gavirii si ale Viviani výhru zasloužil.

„Elia je vždycky férový, je těžké oslavovat,“ řekl kolumbijský jezdec. „Když se pohnul doleva, udělal to bez zlého úmyslu. Pro mne je jasným vítězem dnešní etapy. Je mi ho líto,“ prohlásil a na stupních vítězů odmítl slavit.

Viviani was not relegated because he changed his line. And no one is relegated for that IF he's not hindering another opponent. In this case, Elia almost took out Moschetti who was coming very fast in a headwind sprint. Correct decision. ( via @wcsbike )pic.twitter.com/KPm4gwzWBb