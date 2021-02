Sportovci se mají zajímat jen o sport, myslí si Ibrahimovic. Sám sis stěžoval na rasismus, vpálil mu James

Mají se sportovci vyjadřovat k politice, nebo by raději měli mlčet? Právě tato otázka se stala sporem mezi švédským fotbalistou Zlatanem Ibrahimovicem a americkým basketbalistou LeBronem Jamesem.

Slavný útočník, který momentálně hraje za AC Milán, dal rozhovor pro Discovery Plus, kde mimo jiné mluvil o tom, že se mu nelíbí „sociálně uvědomělí sportovci“. Podle něj je chybou, že se James a několik dalších sportovců zapojili do politických bojů a podle něj by „měli dělat jen to, co umí nejlépe.“

Na mysli měl zejména LeBrona Jamese, který v posledních měsících podpořil řadu iniciativ zaměřených na sociální spravedlnost. Slavný basketbalista je považován za jednoho z nejhlasitějších, co se týče boji proti rasismu. Na instagramu často kritizuje nerovnoprávnost, a právě tam reagoval také na Ibrahimovicova slova.

„Nikdy bych nemlčel o věcech, které jsou špatné. Mluvím o svých lidech, o rovnoprávnosti, sociální nespravedlnosti, rasismu, systematickému potlačování voličů, věcech, které se v naší komunitě dějí,“ vzkázal mu James.

„Vím, co se pořád děje, protože mám ve své škole skupinu více než 300 dětí, kterým se to děje také a potřebují můj hlas. Budu používat svou platformu, abych nadále osvětloval vše, co se kolem toho děje v naší zemi a po celém světě,“ dodal.

„Neexistuje nic, co by mě donutilo držet se jen sportu, protože moc dobře vím, jak silná je tato platforma (Instagram, pozn.red.) i můj hlas,“ vzkázal mu. Do svého příběhu si pak přidal heslo: „Když se to všichni naučíme... Já jsem víc než sportovec.“

Ibrahimovicovi také připomněl, že si sám před třemi lety stěžoval na rasismus, protože sám nemá švédské příjmení.

LeBron James mimo jiné ve svém rodném Akronu financuje školu I Promise School, která je zaměřená na ohrožené děti a jejich rodiny. V loňském roce také sarkasticky reagoval na tvrzení tehdy ještě prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že přestane sledovat NBA, protože tam hráči poklekávají při hymně: „Opravdu si nemyslím, že by basketbalová komunita trpěla ze ztráty tohoto diváka.“