Světovému tenisu chybí Štěpánek. ‚Pro diváka je to nudné,‘ konstatuje Berdych

PRAHA Pestrý herní styl po vzoru Radka Štěpánka postrádá podle Tomáše Berdycha současná tenisová scéna. Dlouholetý nejlepší český hráč ocenil pár hodin před Štěpánkovým loučením s tenisem jeho úspěchy.

„Musím říct, že podle mě z kariéry dostal maximum, co mohl. Přes zdravotní problémy, co ho kdy sužovaly, byl vždycky schopen se vrátit zpátky,“ řekl Berdych před akcí Český lev se loučí, jak Štěpánek pražskou exhibici nazval. „Dostal se do věku a stádia, kdy je rozumné říct dost a nelámat to přes koleno,“ doplnil.

Finalista Wimbledonu z roku 2010 si posteskl, že se Štěpánkovým odchodem přišel tenis o kreativní hru. „Dneska opravdu postrádá hráče jako on, dostává se do strašně strojové hry. Dá se říct, že je to pořád stejné a možná v očích diváka až docela nudné, protože není moc rozdílů mezi jednotlivými hráči. Radkova hra taková nebyla, dokázal hru ohromně variovat, to na něm bylo zajímavé,“ ocenil Berdych.

Naučit se hrát variabilně přitom není podle Berdych snadné. „Pocitové věci a tak se složitě vštěpují. Jde o to, jak je malý kluk vedený, plus se přidávají další; můžete mu trochu víc vnucovat servis - síť, ale záleží hodně na povaze,“ uvedl.

Se Štěpánkem se zasloužili o úspěchy v Davisově poháru, v němž vytvořili silnou dvojici. Český tým dostali do finále v roce 2009 a především v letech 2012 a 2013 zvedli nad hlavu slavnou „salátovou mísu“. „Žádnou historku si narychlo nevybavím a co jsem neříkal, má zůstat nevyřčené,“ usmál se Berdych.

On sám s tenisem ještě nekončí, ale sezonu uzavřel kvůli vleklým potížím se zády předčasně. Naposledy hrál v červnu v Londýně na trávě v Queen’s Clubu. Nyní se připravuje, aby se na turnaje vrátil v lednu v Austrálii.

„S raketou bych měl hrát během příštího týdne. Zatím to jde dobře, ale uvidíme, až se přidá zátěž a tělo zase dostane zabrat. To bude pravý test. Musím dělat postupné kroky. Ty první mám za sebou a docela dobře,“ zaklepal Berdych a zvesela dodal: „Až to teď Radek ukončí, já se do toho zase znovu pustím.“