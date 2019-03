Teď vím, jaké to je být bez tenisu, říká Kvitová. ‚Beru to jako znovuzrození‘

Londýn / Praha Tenistka Petra Kvitová se opět stala světovou dvojkou. O tom, jak nyní vnímá tenis, promluvila v krátkém rozhovoru pro web tennisworldusa.org.

„Cením si jej vice, a možná se u něj ještě více bavím,“ říká Kvitová. „Vždycky se mi tenis líbil, ale teď už vím, jaké to je být bez něj. Beru to, že jsem byla schopna se dostat zpět, jako znovuzrození. Byla to pro mě velká výzva, abych mohla zvládnout jak svou ruku, tak normální život,“ přiznala Češka.

Padl i dotaz na to, zda ji při některých úderech zranění omezuje. „Je toho hodně, nicméně backhand je nejjednodušší, používáte při něm obě ruce. Daleko větším problémem je forehand, kdy musíte do ruky dostat maximální sílu,“ prozradila devětadvacetiletá tenistka.



„Začali jsme naštěstí pomalu. S měkkými míčky, žádné tvrdé. Jsem ráda, že jsem s tím neměla problémy, a všechno šlo správnou cestou,“ uvědomuje si Kvitová. „Tenis je krásná hra. Je to sport, který můžete hrát od dětství až do dospělosti. Můžete hrát čtyřhru či dvouhru, je to pro mě trochu jako šachy,“ usmála se dvojnásobná grandslamová vítězka.