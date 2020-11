Tenis svírá nejistota. ‚Vakcínu proti covidu potřebujeme, Djokocič dělá špatná rozhodnutí,‘ říká Murray

Praha Každý týden v jiné zemi, život v hotelech a na kurtech. Už v lednu mají tenisté a tenistky naskočit zpět do své rutiny, zatím ale stále netuší, jak bude nadcházející sezona vlastně vypadat. Rojí se řada otázek. Čekají je další pobyty v bublinách a povinné karantény? Stihnou vědci do té doby přijít s vakcínou? Pokud ano, měli by se podle Andyho Murrayho všichni hráči nechat očkovat.

„Je potřeba to udělat. Pro dobro našeho sportu. Poslední výsledky ukazují, že vakcíny jsou bezpečné. Provedly se klinické testy a vše se obešlo bez vedlejších účinků,“ nechal se slyšet trojnásobný grandslamový šampion.



S povinností očkování přitom už na jaře nesouhlasil Novak Djokovič. „Osobně jsem proti tomu a nechci, aby mě do toho někdo nutil. Pokud to bude povinné, budu se muset nějak rozhodnout. Ale mám na to svůj názor. Nevím, zda ho někdy přehodnotím,“ uvedla ve facebookové debatě s dalšími srbskými sportovci světová jednička.



Murray vidí celou záležitost jinak. Společně s ostatními netrpělivě čeká, jak se situace vyvine: „Uvidíme, s čím přijdou ATP a ITF (Mezinárodní tenisová federace), jak ke všemu přistoupí. Pokud by se díky vakcíně vše vrátilo k normálu, jsem si jistý, že hráči by do toho šli.“

Sen o zlatém hattricku

Rodák z Glasgowa každopádně věří v lepší zítřky. Kvůli přetrvávajícím problémům s kyčlemi odehrál v roce 2020 jen sedm utkání s bilancí tří vítězství a čtyř porážek. Jeho nejlepším výsledkem bylo osmifinále ze srpnového turnaje v New Yorku, v žebříčku se propadl až na 121. místo.

„I z toho mála, co jsem letos absolvoval, vím, že tenis jsem hrát nezapomněl. Pořád můžu být úspěšný a vyhrávat velké zápasy, ale potřebuji zůstat zdravý. Dělám maximum pro to, abych se příští rok podobným problémům vyhnul,“ řekl Murray, který si během přípravy zlepšil některá tréninková maxima.

Patálie s kyčlemi jej brzdí především z hlediska rychlosti, jeden z nejlepších tenistů britské historie se proto zaměřuje na sílu. Hlavním hnacím motorem pro něj zůstává především touha si ještě alespoň jednou zahrát na domácím Wimbledonu a na olympijských hrách.

Pod pěti kruhy by třiatřicetiletý tenista mohl zaútočit na zlatý hattrick, v Londýně a Rio de Janeiru totiž nenašel přemožitele. „Účast v Tokiu je pro mě jednou z hlavních priorit. Kdyby se mi podařilo získat medaili, bylo by to něco neskutečného,“ zasnil se Murray.

Djokovič v krizi?

Pořád má však před sebou spoustu práce. Mužský tenis se navíc začíná vyrovnávat, turnaje už nejsou jen o velké trojce. Názorným příkladem budiž Turnaj mistrů, kde po excelentních výkonech triumfoval Daniil Medveděv. Zářijové US Open ovládl Dominic Thiem, zlepšují se i Alexander Zverev a Stefanos Tsitsipas.

Murray vrchol tenisového roku 2020 sledoval a zaznamenal několik zajímavých postřehů. Jeho pozornost upoutal především Djokovič, pro kterého klání osmi nejlepších hráčů sezony skončilo už v semifinále.



„Novak byl celou kariéru, a především posledních pět let, nejlepší ve zvládání klíčových momentů. Teď mi ale přijde, že se zbytečně snaží zkracovat výměny. Dělá špatná rozhodnutí, volí špatné údery. Na to u něj nejsme zvyklí,“ prohlásil Brit.



Se srbským protivníkem odehráli několik památných zápasů, které by se daly nazvat tenisovými maratony. Zda se Murray opět dostane na podobnou úroveň a bude konkurenceschopný jako kdysi, ukážou nadcházející měsíce.