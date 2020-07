Těžké časy pro Ferrari. Vettel si stěžuje na servis mechaniků, Leclerc po karambolu zpytuje sebevědomí

SPIELBERG/PRAHA Šestnáct titulů v konečném pořadí poháru konstruktérů formule 1 a patnáct mistrovských vavřínů pro jednotlivce. Tyto triumfy jsou už ale zahaleny pavučinami, v současnosti zažívá stáj Ferrari velmi krušné časy.

Pro všechny týmy z kolotoče formule 1 jde o jeden z nejtěžších úkolů v cestě za kýženými úspěchy. Najít dva piloty týmu, kteří společně budou kooperovat a pomáhat si, v ideálním případě určit toho lepšího, jemuž se budou podřizovat finální výsledky.



Takový Mercedes si v současnosti může mnout ruce. Před třemi lety se mu podařilo podepsat Fina Valtteriho Bottase, jenž dělá spolehlivou dvojku Lewisovi Hamiltonovi a výrazně tak pomáhá k dominanci německé stáje v seriálu královny motorsportu.

Rozložený velikán

O dost napjatější atmosféra je ve Ferrari. Historicky nejúspěšnější stáji seriálu se totiž rozpadají vztahy mezi piloty, což potvrdila Velká cena Štýrska. Hned ve třetí zatáčce prvního kola si to totiž namířil Charles Leclerc do stájového kolegy Sebastiana Vettela a vyřadil oba ze závodu.

Piloti Ferrari museli do boxů a zatímco pro Vettela závod skončil okamžitě, Leclerc s poškozeným vozem odstoupil v pátém kole. „Zklamal jsem sám sebe a zklamal jsem i tým. Je mi to líto, ale to nestačí. Snad se z toho do dalších závodů poučím,“ soukal ze sebe monacký pilot.

Šéf Ferrari Mattia Binotto neskrýval rozčarování, ale současně uvedl, že není čas situaci řešit. Vozy týmu z Maranella totiž oproti předpokladům výrazně zaostávají, a proto urychlil vývoj vylepšení vozů, aby je jezdci měli místo za týden v Maďarsku k dispozici už o víkendovém závodu. Jenže nejenže pro italský gigant skončil závod ve třetí zatáčce, jemu se nedařilo ani předtím, zlepšení se jednoduše nekonalo.

„Časomíra nelže. Tak to prostě je, na vylepšeních jsme pracovali velmi tvrdě, ale na trati svou cenu neukázaly. Nebyli jsme konkurenceschopní a to nejen v porovnání s týmy, které byly v posledních letech našimi největšími soupeři, ale i s těmi, které až do včerejška byly za námi,“ nechápal Binotto.

Odstřižený Vettel

Ideálnímu rozpoložení nepřispívá ani situace okolo Vettela. Německému pilotovi nebyla prodloužena smlouva a po této zkrácené sezoně ve Ferrari končí, čtyřnásobný mistr světa se navíc tuto nepříjemnou zprávu dozvěděl od Mattia Binotta přes telefon.

Po závodě byl Vettel navíc neobvykle upřímný a z jeho hlasu šlo cítit rozhořčení z toho, v jakém stavu byl jeho monopost. Podobné jednání totiž u Ferrari není něčím novým, své by o ideálním nastavení vozu mohl vyprávět Kimi Räikkönen, za podivných okolností v týmu končily hvězdy Niki Lauda, Alain Prost či Michael Schumacher.

„Auto bylo velmi obtížné řídit. Nemělo dobrou stabilitu a opravdu jsem bojoval s chováním zadní části. Musím říct, že se monopost od pátečních tréninků velmi lišil a my nevíme proč,“ postěžoval si Vettel.



Vzájemná kolize Vettela s Leclercem není něčím novým a tým stáje z Maranella si musel prožít nepříjemné déja vu. V loňské Velké ceně Brazílie došlo incidentu v závěru závodu na okruhu Interlagos poté, co Leclerc předjel Vettela. Čtyřnásobný mistr světa se pokusil na rovince vrátit na čtvrté místo, ale mezi oběma vozy došlo ke kontaktu a pro oba závod skončil.

A vypadá to, že se ani jeden z kohoutů nepoučil.

„Víte, nebudu se snažit ulehčit na trati Charlesovi život tím, že bych ho pouštěl před sebe. Bojovali jsme spolu v minulosti a budeme bojovat i nadále,“ nepotěšil svůj tým Vettel, v obdobném duchu navíc mluvil i Leclerc.

Německý pilot tak dělá vše proto, aby mu Ferrari předčasně vypovědělo smlouvu. V případě konce Vettela během sezony by italskou stáj čekal provizorní plán-najít rychle náhradu a důstojně dokončit zbytek ročníku.