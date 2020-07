Raikkonen na rozdíl od Hamiltona nepoklekl. ‚Každý má právo vyjádřit názor, nejsme rasisti,‘ hájí se

Spielberg Lewis Hamilton, jenž vyhrál druhý letošní závod formule 1 Velkou cenu Štýrska, byl jediným, kdo měl na sobě tričko Black Lives Matter (Na životech černých záleží), ostatní závodníci oblékli trika s nápisem End Racism (Konec rasismu).

Charles Leclerc, Max Verstappen, Kimi Raikkonen a Daniil Kvyat se rozhodli, že nepokleknou v boji proti rasismu na kolena, tak jak udělal zbytek pole v čele s Lewisem Hamiltonem. Další čtyři závodníci se včas nedostavili a na domluveném ceremoniálu chyběli, mezi nimi byli i Antonio Giovinazzi s Carlosem Sainzem, kteří se rozhodli stát už při příležitosti první Velké ceny Štýrska.

„Každý má právo vyjádřit svůj názor, všichni piloti jsou ale bezesporu proti rasismu,“ vysvětluje Fin Raikkonen své rozhodnutí.

„Někteří jezdci se ptali, jak dlouho to musíme dělat, někteří cítili, že to jednou minulý týden stačilo. Musel jsem je jen povzbudit a říct, že tu rasismus bude ještě hodně dlouho. Lidé, kteří jsou rasismu vystaveni, nemají čas na to si odpočinout,“ popisuje hlavní aktér akce Lewis Hamilton.

Šestinásobného mistra světa také potěšil fakt, že spolu s ním poklekl i jeho kolega Valtteri Bottas v čele se všemi mechaniky svého týmu.



„Celý tým v čele s Valtterim klečel před závodem. Jsem neuvěřitelně vděčný za jejich pochopení. Je potřeba jednat, pro mě tento cíl bude doživotní,“ popisuje Hamilton.

Povede se mu naplnit jeho celoživotní poslání?