To nejlepší, co jezdí na kole. Hvězdné souboje na Tirrenu čekají i čtyři Čechy

Obsazení? Vlastně jak na Tour de France. To nejlepší, co cyklistický svět nabízí, se sjíždí do Itálie, kde ve středu startuje Tirreno-Adriatico. Nebudou chybět Tadej Pogačar s Eganem Bernalem, Peter Sagan s Julianem Alaphilippem nebo Wout van Aert s Mathieuem van der Poelem. A na startu etapového závodu budou i čtyři Češi.

Je to už 56. ročník. Má celkem 1 109 kilometrů. A na startu se sejde 24 týmů. Od středy do úterý se ve střední Itálii jede tradičně skvěle obsazený etapový podnik Tirreno-Adriatico.

„A čeká nás znovu úžasná bitva o modrý dres. Ale nejen o ten. Dorazí sem nejlepší vrchaři, klasikáři, sprinteři. Je na co se těšit,“ láká ředitel Stefano Allochio. Už v roce 1966 se cyklistický klub z římského Lazia rozhodl uspořádat třídenní závody ve střední části Itálie.

Důvod byl jasný. Zvýšit mezi cyklisty zájem i o jižnější část poloostrova. Všechny velké závody se totiž v Itálii do té doby jezdily okolo Milána, případně v Lombardii. Netrvalo dlouho a akce se stala ideální přípravou na klasikářskou část sezony. Na závody jako Milán-San Remo, kostkové Roubaix a Flandry, ale také na ardenský trojboj - Amstel, Valónský šíp a Lutych. I proto sem tak často jezdil famózní klasikář Roger De Vlaeminck, který dokonce dokázal Tirreno vyhrát rekordně šestkrát za sebou. „Od té doby se ale Tirreno změnilo. Už není vyloženě závodem pro klasikáře. Své si zde najdou i vrchaři,“ říká Allochio. Pokaždé je totiž k dispozici alespoň jedna horská etapa. Co závodníky čeká? Změna v trase.

Tirreno tentokrát nezačne týmovou časovkou, jako bylo v minulých letech zvykem, ale 156kilometrovou rovinatou etapou s cílem na dlouhé promenádě. „Chtěli jsme zase trochu pozměnit první část závodu, dát šanci i závodníkům, kteří třeba nemají tak silný tým pro týmovou časovku,“ vysvětloval Allochio. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Roman Kreuziger (@r_kreuziger) Přes Pisu pak peloton zamíří do regionu Siena, kde čeká i první dojezd na kopec. Závěr 8kilometrového stoupání bude mít až 8 procent. Další den přijde znovu zvlněná zkouška s ne tak těžkým závěrem, ale opět by se mělo rozhodovat mezi odolnými sprintery a klasikáři.

Čtvrtá sobotní etapa je královská, tady se bude odehrávat hlavní souboj o modrý dres. Na trase bude 14kilometrové stoupání Passo Capannelle, ze kterého se sjede pod nejvyšší vrchol závodu - Prati di Tivo. Cíl v lyžařském středisku je po 22 serpentinách a 14,5 kilometrech s průměrem 7 procent. Ani v další etapě si ale favorité neodpočinou. Druhá polovina pátého dne je totiž ostrá jako pila. Připomíná ardenské klasiky s množstvím krátkých, ale o to prudších kopců. Šestá etapa bude další lahůdkou pro sprintery a závod tradičně vyvrcholí 10kilometrovou rovinatou časovkou v San Benedettu del Tronto. Nejlepší, co jezdí na kole V itineráři najdeme pouze dva vyloženě sprinterské dny. Přesto do Itálie přicestovala velká esa. Třeba muž se skvělou formou Tim Merlier, který vyhrál dvě poslední belgické semiklasiky. Proti němu se postaví Caleb Ewan či domácí raketa Davide Ballerini - šampion Omloopu i dvou etap na závodě Kolem Provence. Nebo taky Fernando Gaviria a Elia Viviani. Zvonivá konkurence pak bude k vidění v klasikářských etapách. Nic lepšího se totiž do Itálie ani sjet nemohlo. Mathieu van der Poel. Muž s momentálně nejlepší formou z pelotonu a víkendový vítěz Strade Bianche. Nizozemský šampion má zatím v sezoně úchvatnou bilanci. Z výhry se radoval v 50 procentech svých závodních dní. K ruce mu bude i první ze čtyř Čechů Petr Vakoč. V klasikářských etapách se bude rvát se svým odvěkým rivalem Woutem van Aertem, který stále buduje formu po pauze, kterou si dal po cyklokrosové sezoně. Mistr světa Julian Alaphilippe zase bude spoléhat i na podporu Zdeňka Štybara. „Máme v týmu cyklisty, kteří tenhle závod moc dobře znají a kteří dokážou bojovat o vítězství v každé z etap. Zatím v sezoně máme osm triumfů, tak snad v Itálii něco přidáme,“ přeje si sportovní ředitel Davide Bramati. Do klasikářských bitev se zapojí i Alberto Bettiol, Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Michal Kwiatkowski a snad i Peter Sagan. Slováka čeká vůbec první start v sezoně poté, co se léčil z onemocnění covid-19. Na několik dní vypadl z tréninku a 45 dní strávil v izolaci na Kanárských ostrovech. Přišel tak o start na Omloopu, Kuurne-Brusel-Kuurne i Strade Bianche. Na Tirrenu bude chtít hlavně dostat do nohou závodní rytmus. Čtyři šampioni Tour Neméně nabité pole se sejde mezi vrchaři. Hned čtyři šampioni Tour se na Tirrenu utkají. Ten úřadující - Tadej Pogačar - drží na startu sezony skvělou formu. Vyhrál už UAE Tour a dlouhé stoupání ve čtvrté etapě by mu mělo sedět. Ineos přiváží silnou dvojku Egan Bernal, Geraint Thomas. U Kolumbijce se podle posledního vystoupení na Strade Bianche (třetí) zdá, že doléčil bolavá záda a našel loni ztracenou formu. Spolu s nimi je v týmu i mladý Pavel Sivakov. A čtvrtým šampionem Tour je vítěz Tirrena z let 2012 a 2013 Vincenzo Nibali. Obhájce triumfu Simon Yates tady bude chtít načít cestu za růžovým dresem z májového Gira d´Italia. Nebezpeční budou také Nairo Quintana, Mikel Landa, Jakob Fuglsang, Thibaut Pinot, Joao Almeida, Romain Bardet nebo Michael Woods s Danem Martinem. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Roman Kreuziger (@r_kreuziger) Pro Ilnura Zakarina bude při prvním startu v novém dresu Gazprom-Rusvela pracovat Roman Kreuziger, který se na start sezony připravoval na Kanárských ostrovech s Mathiasem Vackem a Nicolasem Rochem.

A předvést se hlavně ve čtvrté královské etapě bude chtít Jan Hirt. „Honzova mise je jasná. Dodat týmu slušný výsledek v celkové klasifikaci,“ říká Valerio Piva sportovní ředitel týmu Intermarché-Wanty. „Po čtvrté etapě budeme schopni zhodnotit jeho šance.“ Zajímavá může být situace i u Wouta van Aerta, který v týmu Jumbo nemá Rogliče, Kruijswijka ani Kusse. Pokud se bude cítit dobře, i on může cílit na celkové pořadí. Čí bude po sedmi dnech Neptunův trojzubec?