Trénovat může až sto lidí. Jak bude probíhat rozvolňování opatření ve sportu?

Praha Dobrá zpráva pro sportovce a tentokrát ne pouze pro ty profesionální. Vláda se rozhodla uspíšit rozvolňování omezení a od 11. května může ve skupinách sportovat až stovka lidí. To navíc umožní i pořádání zápasů.

Zápasy do padesáti osob a sport pouze venku nebo omezeně ve fitcentrech. Takové mělo být opatření, které upravuje podmínky sportování, od 25. května. To už však neplatí. Vláda se rozhodla, že udělá několik změn, které potěší sportovce napříč všemi obory. Dokonce i ty amatérské. V platnost vejdou 11. května.

Jaká je situace aktuálně? „V současné době je povolené sportovat pouze na venkovních sportovištích v počtu deseti osob s odstupem dva metry. Může být i realizační tým. Kabiny jsou stále zavřené s výjimkou záchodů,“ vyjmenoval současnou situaci Milan Hnilička na prvomájové tiskové konferenci, předseda Národní sportovní agentury. Ta má na starosti agendu státní politiky ve sportu, předkládá vládě návrhy, jak v aktuální situaci postupovat.

„Co se týká vnitřních sportovišť, může se cvičit pouze ve fitness centrech, posilovnách a přilehlých sálech, na stanovištích s odstupem dvou metrů. Cvičit takto může pouze osm osob,“ doplnil Hnilička.

Za devět dnů čekají opatření pro sportovce další rozvolňování. „Od 11. 5. se vláda usnesla, že by se tato opatření mohla rozvolnit, a to na společné sportování až sta osob. To je včetně tréninků a závodů organizovaných sportovců. Co je důležité, budou zpřístupněna i vnitřní sportoviště,“ sdělil příznivou zprávu.

Ani v květnu však sportovci nemohou počítat s otevřením šaten a sprch. Podle ministerstva zdravotnictví je to totiž stále příliš rizikové. „Opět nebudou zpřístupněny kabiny s výjimkou záchodů, ale myslím si, že je toto opatření pro sportovní prostředí opravdu velmi důležité,“ vysvětlil bývalý hokejový brankář a současný poslanec za ANO.

Samotní sportovci během klání nemusejí mít roušky, další účastníci ovšem ano. To se týká například trenérů, organizátorů, zástupců médií či realizačního týmu. Po skončení každého tréninku či utkání pak musí na místě proběhnout důkladná dezinfekce všech sportovních pomůcek.

Hnilička rovněž apeloval na všechny, aby i přes rozvolňování byli ohleduplní zejména k seniorům. „Děti jsou riziková skupina, střetávají se se svými prarodiči, a proto je potřeba použít zdravý rozum a chránit jeden druhého. Pokud se tedy někdo pohybuje mezi rizikovými skupinami, zvažte svou účast na sportovních akcích,“ poprosil je.

Sportování v navýšeném limitu umožní pořádání akcí v mnohem větším rozsahu. Například v původním maximálním počtu padesáti účastníků by nešlo uspořádat a zajistit zápas fotbalové ligy, která se má bez diváků na stadionech znovu rozběhnout poslední květnový týden. NSA žádala o povolení pro 130 lidí, nakonec se s vládou dohodla na kompromisu sta lidí. Uvolnění nařízení od 11. května fotbalistům umožní, aby před samotnou ligou sehráli několik přípravných zápasů.

Zkraje druhé půlky května plánuje zahájit sezonu dostihová obec, od 1. června pak začnou atletické mítinky.