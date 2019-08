Tu tkaničku si radši zastrč. Basketbalisté si před historickou účastí na MS hrají na ‚modely’

PRAHA Pavel Pumprla v modrém reprezentačním dresu před zeleným plátnem popojde pár kroků, zpevní postoj, složí ruce na prsa a nasadí lehce tvrďácký výraz. „Dobrý,“ zahlásí režisér sportovních přenosů Jan Celner a dá pokyn k předvedení dalšího postoje.

Ve studiu číslo 3 České televize na Kavčích horách včera basketbalová reprezentace natáčela spoty k blížícímu se mistrovství světa v Číně, které začíná 31. srpna a kam se Češi probojovali poprvé v samostatné historii.



„Hotovo, super, dík,“ odškrtne si produkce kapitána jako prvního. Žádné průtahy, natočení jednoho borce netrvá ani pět minut.

O kousek dál se hráči fotí, ve vedlejším zákoutí zase jednotlivé reprezentanty zpovídá v rychlém dotazníku komentátor Jan Smetana: „Co pro tebe znamená účast na mistrovství světa? Na kterém přesně místě skončí Česká republika? Co víš o Číně?“

Mezitím maskérky na place za kamerami lehkým napudrováním připravily Jakuba Šiřinu, za ním šel Patrik Auda. „Tu tkaničku si radši zastrč do boty, ať to pak nevypadá blbě,“ nabádá ho režisér.

Druhá polovina týmu i s největší hvězdou Tomášem Satoranským přišla na řadu večer.

„Abych byl úplně upřímný, mě na tohle moc neužije,“ říká Pumprla a pohlédne na některé spoluhráče, kteří si pózování ostatních sami fotí. „Asi to pak bude někam putovat,“ podotkne s úsměvem. „Je to ale součást reprezentace, která je potřeba, a chceme to pro fanoušky udělat co nejpříjemnější.“