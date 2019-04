Uděláme něco pro sebe i pro ostatní, těší se Samková před Wings for Life

O závodě Wings for Life Word Run Celá částka ze startovného putuje na výzkum léčby poranění míchy, kterou se zabývá nezisková nadace Wings for Life. Tento charitativní běh se svým neobvyklým konceptem proslavil už téměř po celém světě.

Překážkou není 13 časových pásem, na 150 různých národností, ani věk soutěžících. Nejstaršímu bylo zatím 95 let. Kromě jedinečné podpory handicapovaných má závod ještě další specifikum. Trasa a délka závodu není přesně daná, je pro každého individuální. Půl hodiny po tom, co vyrazí poslední běžec, vyjede ze startu catcher car, které představuje pohyblivý cíl. Když vás dojede, váš závod je u konce.