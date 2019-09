Úspěšná obhajoba. Dennis podruhé v řadě opanoval na MS časovku, Bárta dojel na 33. místě

Harrogate Australský cyklista Rohan Dennis obhájil na mistrovství světa v britské Harrogate zlato v časovce. Na trati dlouhé 54 kilometrů kraloval s časem 1:05:05,35 hodiny stejně jako loni v Innsbrucku.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Harrogate (Británie) - časovka: Muži elite (54 km): 1. Dennis (Austr.) 1:05:05, 2. Evenepoel (Belg.) -1:08, 3. Ganna (It.) -1:55, 4. Bevin (N. Zél.) -1:57, 5. Dowsett (Brit.) -2:01, 6. Craddock (USA), 7. Kangert (Est.) oba -2:07, 8. Oliveira (Portug.) -2:09, 9. Martin (Něm.) -2:27, 10. Küng (Švýc.) -2:46, ...33. Bárta -5:21, 38. Černý (oba ČR) -6:55.

Devětadvacetiletý Dennis porazil o minutu a osm sekund druhého Belgičana Remca Evenepoela, který se stal v 19 letech a 243 dnech nejmladším medailistou v závodech elitní kategorie v historii světových šampionátů. Třetí skončil se ztrátou minuty a 55 sekund Ital Filippo Ganna.

Jan Bárta obsadil 33. místo se ztrátou 5:21 minuty. Druhý český zástupce Josef Černý skončil o pět pozic za ním, za časem vítěze zaostal o téměř sedm minut.

Pro Dennise to byl první start poté, co 18. července odstoupil ve 12. etapě Tour de France. „Byl to těžký rok. Je to výjimečný pocit, že jsem se dokázal dostat do co nejlepší formy a obhájil titul. Chtěl jsem ukázat, že se se mnou musí počítat a můžu vyhrát,“ citovala Dennise agentura Reuters.

Dennis navázal na loňskou první individuální medaili z MS v časovce, kterou vyhrál jako první Australan po 13 letech. Do té doby měl dvě zlaté z časovky družstev a dva tituly z dráhových světových šampionátů. Na dráze byl v roce 2015 necelé tři měsíce také držitelem rekordu v hodinovce.

Evenepoel, který ovládl časovku na srpnovém mistrovství Evropy v Alkmaaru, kraloval loni v Innsbrucku na světovém šampionátu v časovce i silničním závodu juniorů. Třiadvacetiletý Ganna slavil také první medailový zisk na MS v elitní kategorii.

Čtvrtému Patricku Bevinovi z Nového Zélandu uniklo pódium o 2,16 sekundy.