Už nikdy nebude chodit. Devatenáctiletý cyklista má po kolizi s autem během závodu poškozenou míchu

BERLÍN Nizozemský cyklista Edo Maas, jenž patří do týmu talentů přední stáje Sunweb, už patrně nebude nikdy chodit. Na vině je kolize s autem, k níž došlo 6. října během závodu jezdců do 23 let v Lombardii. Maas má poškozenou míchu a zůstává v nemocnici v Miláně.

Silniční cyklistika je hodně krutý sport: pády, kolize i srdeční zástavy Devatenáctiletý Maas v tradičním závodě pro mladé jezdce narazil při sjezdu v rychlosti odhadované kolem 70 kilometrů v hodině do auta, které se zničehonic objevilo na silnici, kam řidič najel patrně ze soukromé cesty. Maas si při těžkém pádu poranil záda, krk a měl zranění také v obličeji.

Přestože mladý Nizozemec podstoupil několik operací a nabyl vědomí, od pasu dolů zůstává ochrnutý. „Fraktura v jeho zádech vedla k paraplegii, necítí nohy. A v tomto okamžiku se zdá jako nepravděpodobné, že se funkčnost jeho nohou někdy obnoví, přestože převažují naděje a odhodlání,“ uvedla stáj v tiskovém prohlášení. Vyzvala v něm také Mezinárodní cyklistickou federaci, aby jednala a přijala opatření, která povedou k tomu, že se podobná situace nebude moct již nikdy opakovat. „I když to už nezabrání této zničující tragédii, vyzýváme UCI, aby při plánování svého času a prostředků předně zajistila bezpečné podmínky k závodění pro týmy i jejich jezdce,“ uvedl Sunweb.