V noci zírám do stropu, chtěl jsem ve funkci skončit, říká předseda skokanů Janda

PRAHA Do funkce předsedy úseku skokanů ve Svazu lyžařů nastoupil Jakub Janda 29. dubna letošního roku. O necelý měsíc později, 24. května, byly kvůli havarijnímu stavu kompletně uzavřeny můstky v Harrachově. Nejen o tom, jak se s celou věcí vypořádal skokanský úsek, hovořil Janda s novináři na středeční tiskové konferenci.

Jakub Janda toho na svých zádech nemá málo. Kromě toho, že je předsedou úseku skoků na lyžích, ještě musí docházet do Poslanecké sněmovny, kde je místopředsedou podvýboru pro sport. Kromě toho je ještě členem výboru pro sport v Moravskoslezském kraji.

Nejen tam ale bojuje o budoucnost českých skokanů, kteří mají velký problém - nemají kde trénovat.

V jaké jste náladě na začátku sezony?

Příští týden je první závod ve Wisle, kde bych měl být v sobotu i neděli přítomen, mám to vlastně za rohem. Snad mě manželka pustí, protože nyní trávím týdny v Praze ve sněmovně, případně ve výborech. Uvidíme po prvním závodu, myslím si, že je v týmu dobrá nálada.

Šest měsíců jste ve funkci. Co se podařilo?

Nepodařilo se celkem nic. Ne, dělám si legraci, my se samozřejmě snažíme vyjít klukům vstříc, během loňského roku se neustále omílal problém okolo helem, my jsme to během léta vyřešili. Nyní jsou kluci spokojeni, což je první krok.

Dále víme, že nám ve sportu chybí peníze. My máme nyní problém s Harrachovem. Hledáme náhradní řešení, a snad se nám na nějaké překlenovací období podaří najít jiná sportoviště. Samozřejmě cítíme velký tlak z klubů, které říkají, že nebudou mít v zimě kde trénovat. Když to vezmu třeba z pozice Frenštátu, tak ten je kousek od polských hranic, kde se dá připravovat.

A české kluby?

Problém je to pro Liberec nebo Harrachov, pro něž je nejblíže Breitenberg, nacházející se zhruba 400 kilometrů daleko. Ti by nám vypočítali vícenáklady, ale opakuji, že je to jen překlenovací doba. Kdyby se Harrachov nespravil, neotevřely se malé můstky, tak tím zabijeme jednu skokanskou generaci, což nemůžeme dovolit.

Tady teď na tom opravdu pracujeme. Vlastně jsme nastoupili do funkce, a hned přišla tato nepříjemnost, nikdo s tím nepočítal, ale nedá se s tím nic dělat.

Jakub Janda.

Jak dlouho může trvat ta překlenovací doba?

To těžko odhadovat. Já věřím, že to bude trvat tuto a příští zimu, potom už by se mohly otevřít menší můstky. Ale opravdu je to ve hvězdách, protože je tam velká agenda, kde se musí spolupracovat. Záleží, zda opravdu ty přislíbené peníze na rekonstrukci dá stát.

Dvě zimy nebudou tedy určitě?



Dvě zimy vidím pesimisticky, tato sezona určitě nebude. A pokud se povede na příští rok alespoň K70, zprovoznit můstek, k tomu vlek. Měli bychom pro juniory čtrnáct až devatenáct let můstek. Ten v České republice je, ale je uzpůsoben jen na letní provoz, na zimu by byl opravdu jen Harrachov.

Je zajištěn už tedy nějaký přechodný stav?



Provizorní řešení je to, že jsme požádali kluby, aby nám vyčíslili vícenáklady, které s tím budou mít. Potom, až se dá nějaká částka dohromady, tak půjdeme s požadavkem na Svaz lyžařů, a uvidíme, zda nám s tímto pomůžou.

Jakub Janda v Kuusamu v roce 2010:



Co se týče závodů v Česku, tak vrátí se zase někdy do České republiky vrcholné závody?



Máme nějaký plán, že letní grand prix by byly v Liberci, zimní závody v Harrachově, což se nám ale zkomplikovalo tím, že nevíme, kdy bude rekonstrukce dokončena. V Liberci vlastní areál nová firma, pár jednání už s nimi proběhlo, a v příští sezoně bychom u nich chtěli uspořádat zimní kontinentální pohár, abychom věděli, jak můstky fungují, a aby i vlastník viděl, co samotné pořádání obnáší.

Dá se říci, co by mohlo Harrachovu pomoci, aby za nějakou dobu mohl fungovat?



Já si myslím, že stát je na to docela nachystaný. Tady je problém ve vyřešení nějakých majetkoprávních sporů všech uskupení a spolků, které v tom jsou. Je důležité, aby se oni nejprve dohodli, navrhli řešení, a poté s tím šli výš. Je třeba nějaký koncept či projekt. Je nutné nezapomenout na to, za kým půjde po rekonstrukci následný provoz, kdo jej bude platit. To zatím nebylo řečeno, ale všichni vidíme, že je Harrachov pět minut po dvanácté, musí se to řešit, a snad se to podaří vykomunikovat.

Asi pro vás byla zpráva o uzavření Harrachova velké překvapení, že?

My jsme s tím samozřejmě nepočítali. Byli jsme zvoleni na konci dubna, a můstky se zavřely někdy na začátku května. To byl velký problém, nyní jsou velké tlaky na nás ze strany klubů, které mají asi pocit, že nic neděláme. Ale nikdo nevidí naši zákulisní práci, ty hodiny jednání, aby se to mohlo posunout na nějakou další hranici. A další kostlivci? My s tím statečně bojujeme, s řadou z nich jsme se vypořádali.



Jak pro vás byl složitý přechod do funkcionářské role? Máte zkušenosti z politiky.



Jsou noci, kdy nespím. Je toho hodně jak v politice, tak i ve skocích. Někdy jsou noci bezesné, a párkrát jsem se přistihl, že jen zírám do stropu. Několikrát jsem i uvažoval, zda funkci nepoložit. Ale skoky mi něco daly, a já jim to chci vrátit. Já je chci vrátit tam, kde byly dříve, za časů Rašky, Sakaly, Parmy a těchto kluků, kdy jsme byli světová špička.

Jak moc vám chybí skákání?



Byl jsem v sobotu na exhibici, kde se každý rok utkávají družstva, létají tam i veteráni, dokonce letos skákal i můj syn. Takže jsem přislíbil, že příští rok postavíme mužstvo Janda – Janda. Ale když jsem to viděl, tak bych se asi bál. Takže budu muset potrénovat, nazuji si lyže, které jsem před dvěma týdny vynesl na půdu. Snesu je a zkusím to. Když už jsem to slíbil... Je to sranda závod, a i když jsem kdysi řekl, že skokanské lyže nikdy nenazuji, tak tohle je výjimka.

Máte nějaké reakce od lidí z FIS (Mezinárodní lyžařská federace, pozn. redakce) po vašem nástupu?



Jednání s Walterem Hoferem proběhlo, jednáme i s firmami. Byl jsem na dvou letních světových pohárech, kde jsme se bavili o tom, co je třeba udělat. Když to vezmu v optice FIS, tak oni jsou rádi, že sportovci, kteří v tom sportu byli, mu chtějí něco vrátit. Reakce byly pozitivní.

Co bylo nejhorší na poslední sezoně?



Já jsem seděl v Poslanecké sněmovně, sledoval jsem to, a nebylo mi z toho dobře. Psali jsme si s kluky sms zprávy jako: „Hahaha, svět se nezboří.“ Kluci si někdy vylívali své srdíčko, říkali, že jim chybím a tak. Už v minulosti jsem zažil špatné sezony, a cítil jsem, že jim chybí nějaký prvek, se kterým večer zajdou do baru a vyříkají si to. Mezitím se všichni užírali, nikdo je neodreagoval, takže tam asi nebyl nějaký hecíř, který by je oprostil od těch problémů.

Jakub Janda v Harrachově v roce 2005:



Roman Koudelka dokonce chtěl skončit, že?



Bavili jsme se o tom ještě před volbou nového vedení skokanské sekce, a říkal mi, že pokud se nic nezmění, tak skončí. To byl možná jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat, což jsem se finále rozhodl asi dva nebo tři týdny před volbou. Do té doby jsem rozhodnutý nebyl, předtím jsme pracovali na nějakém konceptu, ale nebyl jsem přesvědčený o tom, že budu kandidovat na předsedu. Chtěl jsem svazu nějak pomoci, ale ne z funkce předsedy, spíše jako přátelská pomoc. Že se stanu šéfem, to jsem opravdu neplánoval.

Co by vás nejvíce na úvod sezony nejvíce potěšilo z hlediska výsledků?



Samozřejmě první, druhé, třetí místo… Ale ne, bylo by dobré, pokud by se každý závod alespoň dva kluci dostali do první třicítky. Pokud se dostanou všichni, tak by to bylo to nejlepší, co by mohlo být. Aby vozili body.

Co se týče Romana Koudelky, podaří se mu letos comeback do špičky?



Já nechci v tomhle předbíhat, a dávat na něj závaží týmové jedničky. Jestli bude Koudy do závodů přenášet to, jak skáče v trénincích, tak na tom bude hodně dobře. Já jsem se držel toho, že chci mít dobré skoky, ne výsledky. A pokud budu dobře skákat, tak budou dobré výsledky. Ale to si myslím o všech klucích, že pokud budou předvádět to, na co mají, tak budou bodovat s prstem v nose.

Ještě se vraťme zpět k Harrachovu. V roce 2024 se tam má konat MS v letech na lyžích v roce 2024, počítáte s potvrzením kandidatury?

Já s tím počítat nemůžu, já jsem jen předseda úseku. Kandidaturu podává Svaz lyžařů. Vyčkejme. Jsem věčný optimista, a já věřím tomu, že se to podaří. Na světě je pět mamutích můstků provozuschopných, a bylo by smutné, kdyby z toho Harrachov vypadl.