Válka skokanů. Šéf Janda vyhodil z pozice kouče Jiroutka, pro Koudelku to je kudla do zad

PRAHA Trenér David Jiroutek už nevede české skokany na lyžích. Vedení skokanského úseku svazu lyžařů ho po nevýrazných výsledcích v první polovině sezony odvolalo. Informovalo o tom na facebooku.

Funkci do konce aktuální zimní sezony převezme dosavadní asistent Antonín Hájek. Nejlepší český skokan Roman Koudelka trenérovo odvolání nechápe, považuje ho za zradu.

Koudelka se zprávu dozvěděl dnes dopoledne, když se vrátil z víkendových závodů v Itálii.

„Musím říct, že mi vyhrkly slzy do očí. Nevím, kdo tohle vymyslel, beru to jako zradu. Pochopil bych to, kdyby se to stalo před Turné, kdy jsme nebodovali, ale tým šel nahoru. Viktor Polášek taky dvakrát bodoval a i celkově se atmosféra zlepšila. Přijde mi to, jako by nám vrazili kudlu do zad,“ řekl ČTK.

Jiroutek vedl českou reprezentaci od jara 2018, kdy po nepovedené olympijské sezoně vystřídal Rakušana Richarda Schallerta. Před tím čtyři roky trénoval v Rusku.

Čeští skokané, kteří v tuzemsku nemají můstky na trénování, vstoupili do této sezony bídně. Poprvé se bodů dočkali až při šestém závodě před Vánoci v Engelbergu. Lídr týmu Roman Koudelka se dál zlepšoval.

Na Turné čtyř můstků obsadil osmé místo v Garmisch-Partenkirchenu a skončil celkově sedmnáctý, o víkendu ve Val di Fiemme byl čtrnáctý a jedenáctý. Tam vedle Koudelky dvakrát postoupil do druhého kola i Polášek.

Ostatní čeští reprezentanti ale stále tápou a mají problém se vůbec prosadit do závodu. Například Čestmír Kožíšek na Turné ani jednou nepostoupil z kvalifikace.

Vedení úseku, který řídí někdejší vítěz Turné a SP Jakub Janda, proto uprostřed sezony zvolilo radikální řešení.

„Přestože poslední výsledky - hlavně v podání Romana Koudelky - naznačily obrat k lepšímu, výkonnostní a výsledkové cíle máme nastavené výše, a to především v pohledu k celému reprezentačnímu týmu,“ uvedl Janda na svazovém webu.

Koudelka ale neočekává, že by se něco zásadního změnilo.

„To je právě to, odvolá se trenér, ale není alternativa. Tonda Hájek byl celou dobu s Davidem při tom. Jsme kamarádi, s tímhle nebude problém, ale žádná změna nenastane,“ dodal.

Světový pohár bude pokračovat od pátku do neděle v německém Titisee-Neustadtu.