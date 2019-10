Velkou pardubickou musí jet koně, kteří do ní patří, vzteká se majitel upadlého favorita Tzigana

Pardubice Ještě dlouho po doběhnutí nedělní 129. Velké pardubické zuřil. Majitel obhájce prvenství Tzigana du Berlais a zároveň prezident českého Jockey Clubu Jiří Charvát se zlobil, že jeho kůň s hvězdným žokejem Janem Faltejskem závod nedokončil poté, co po skoku na Velkém taxisově příkopu upadl přes ležícího Ribelina, vítěze z roku 2015.

„Tohle je nemyslitelné, takhle se na Taxis najíždět nedá. Velkou musí jet koně, kteří do ní patří. To je první věc. Ať to někteří majitelé chtějí slyšet, nebo ne,“ řekl Charvát v paddocku novinářům zhruba čtvrt hodiny po konci závodu.

Pane Charváte, vyčítáte pád Tzigana Ribelinovi či jeho anglickému jezdci Andrewu Glassonburymu?

Podívejte, Velkou musí jezdit jezdci, kteří chápou a znají kurz. Oni stejně skončí na Taxisu nebo Popkovickém skoku. Je k zamyšlení sem takové borce brát.

Mluvil jste o pomalém tempu na Taxisu. To byla zásadní Glassonburyho chyba?

Když se jede na Taxis pomalu, nepřeskočíte ho. Když náhodou ano, někdo doskočí vedle vás nebo před vámi a přes toho koně spadnete.

Budete tedy mezi majiteli nějak iniciovat schůzku na toto téma? Vždyť Glassonbury má na kontě 154 vítězství z více než 1600 startů...

Honza (Faltejsek) je nejlepší český žokej, co mu mám říct... Znovu opakuji, nejde, aby se nejlepší krosový dostih zkazil na tom, že se jede pomalu na Taxis, protože někteří nevědí, jak na něj jít. To nejde. To je celé.

Prezident českého Jockey Clubu Jiří Charvát.

Je na vás vidět, že vás brzké vyřazení vašeho koně hodně vzalo. I dlouho po závodě se s ním nemůžete smířit...

To opravdu nejde. Celý rok připravujete koně na obhajobu a on to nemůže kvůli cizímu zavinění prodat.