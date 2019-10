Ze dna na vrchol. Loni byl Bartoš kvůli úmrtí koně zatracencem, nyní je hrdinou

Pardubice From zero to hero. Populární americké heslo se přesně hodí na stav, kterým si během jednoho roku prošel zkušený žokej Josef Bartoš.

Velkou pardubickou musí jet koně, kteří do ní patří, vzteká se majitel padlého favorita Tzigana Loni si po Velké pardubické popudil veřejnost citlivým vyjádřením, že za smrt si po pádu na Velkém Taxisově příkopu může jeho kůň Vicody sám.

„Bohužel (Vicody) udělal chybu, skočil skok strašně nízko a dopadl na hranu. Jeho skok neměl ideální křivku. Do skoku bylo všechno naprosto v pořádku, ale potom už si nic nepamatuji, byl jsem chvíli mimo,“ řekl Bartoš tehdy s odstupem pár dní. Dnes 38letému Bartošovi fanoušci zároveň omlátili o hlavu fakt, že v roce 2014 znovu na Taxisu upadl s klisnou Zulejkou, která musela být rovněž utracena. Připomínali mu tak, že jen on „pohřbil“ z 25 obětí Taxisu hned dva koně. A spílali mu, že je vždy záležitost žokeje, jak svého koně na Taxis navede. Bartoš na kritiku nereagoval, ukryl se do soukromí a během posledních třech víkendů se dočkal vykoupení. Nejprve vyhrál Gran Premio di Merano, tedy největší překážkový závod v Itálii. A v neděli ovládl 129. ročník Velké pardubické. Jako teprve šestému muži v historii závodu se mu to povedlo na třetím koni, v roce 2006 triumfoval s Decent Fellowem, o dva roky později se Sixteen a nyní s Theophilem. A po závodě cítil velké zadostiučinění. „Jsem rád, že se to podařilo, loni jsem na Taxisu skončil i s koněm. Přišli jsme o něj. Slyšel jsem hodně kritiky, nebylo to nic příjemného. Jsem rád, že to takhle dopadlo, že teď jsme Taxis skočili. Jsem rád, že se to otočilo o 180 stupňů,“ těšilo Bartoše. Přitom ani tentokrát podle něj nebylo jednoduché Taxis překonat, protože se na něj prý najelo pomalu. „Neměli jsme úplně jednoduchý nájezd po malé vodě, protože se mi zdálo, že kluci začali brzdit. Nebylo to pro mě úplně super. Ale pak jsme pokračovali, skočili jsme Poplerův skok a v tu chvíli jsem cítil, jak se mi Theophilos usadil, že začal být v klidu. Přestal i vydechovat, od té doby jsme si zlepšili pozici a začal jsem to trošku režírovat.“

V cílové rovince stačil těsně odrazit nápor druhého Strettona (ž. Garner), třetího Chicname De Cotte (ž. Duchene) a po dlouhých třinácti letech projel cílem jako první, protože v roce 2008 vyhrál až po diskvalifikaci Amant Grise s žokejem Markem Stromským. „Cením si toho hrozně moc, protože vydržet to ty roky s mými zraněními, která jsem prodělal, je těžké. Je mi třicet osm, hlava je už trošku někde jinde, než byla v pětadvaceti, kdy jsem si myslel, že vyhrát Velkou je automatika. Pak člověk zjistí, že když se mu to několikrát nepodaří, je hrozně těžké toho docílit zpět. Končit ale rozhodně nehodlám, moje další meta je docílit tisíce překážkových vítězství,“ přeje si Bartoš. Aktuálně je na čísle 528...