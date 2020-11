VIDEO: Maradona to uměl také v ringu, absolvoval boxerskou exhibici. A vzpomíná na něj i přítel Tyson

PRAHA Středeční smrt legendárního fotbalisty Diega Armanda Maradony zasáhla bez přehánění celý svět. Nejvíce pochopitelně jeho rodnou Argentinu a také Neapol, kterou proměnil na špičkový italský tým. Na mistra světa z roku 1986 ale vzpomínají také boxeři a bojovníci, kteří připomínají i jeho 24 let starý exhibiční zápas.

28. března 1981 dokázal Santos „Falucho“ Laciar (79-10-11, 31 KO) vybojovat v Jižní Africe poprvé titul mistra světa, když v sedmi kolech rozbil domácího Petera Mathebulu (36-9, 17 KO) a sebral mu pás WBA v muší váze.

Ten následně ztratil hned při první obhajobě doma v Buenos Aires, aby si na něj ještě několikrát sáhl (vedle titulu WBA získal také WBC, a to i v super muší váze), než v roce 1990 ukončil kariéru. O šest let později se rozhodl zavzpomínat na svůj první titulový souboj doma ve tříkolové exhibici.



Na souboj si pozval svého kamaráda, o necelého dva roky mladšího Diega Maradonu, který v té době už oblékal barvy domácího giganta Bocy Juniors. Na vážení sice měl Maradona o 15 kilogramů více (75,3 kg ku 61,5 kg), to nic nebránilo oběma, aby bavili fanoušky v aréně. Třeba i tím, že se v jeden okamžik oba pustili do ringového rozhodčího.



Ten nakonec vyhlásil souboj jako remízový a jeho výtěžek putoval na konto provinčního klubu General Paz Junior v Cordobě, odkud Laciar pocházel. Že nejen díky tomuto kousku zůstal Maradona v srdcích bojovníků, dokazují i středeční kondolence.



Na muže, který žil podobně bouřlivě jako on sám, si vzpomněl například i Mike Tyson, který se s Maradonou potkal opakovaně na různých akcích. „Boží ruka nás opustila. V roce 1986 jsme oba dosáhli na naše tituly. Všichni nás srovnávají. Byl jedním z mých hrdinů a přítelem. Tolik jsem si ho vážil. Bude mi tu nesmírně chybět,“ napsal na sítě nejmladší šampion těžké váhy historie.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas — Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020

Hold argentinskému míčovému kouzelníkovi vzdaly mexické legendy Jorge Arce a Julio Cesar Chavez Sr., kteří nedávno završili svoji exhibiční trilogii, stejně jako panamský bijec Roberto Durán. „Odpočívej v pokoji Diego Armando Maradono. Bůh tě udrží coby světovou modlu navždy. Budu na tebe vzpomínat jen v dobrém. Upřímnou soustrast tvé rodině i mým lidem v Argentině. Mějte se všichni rádi,“ napsal bijec s přezdívkou Manos de Piedra (ruce z kamene).



Na Maradonu si vzpomněli také Britové Tony Bellew a Dave Coldwell, ten skrze video čtvrtfinále MS 1986 mezi Argentinou, a právě ostrovní velmocí, které slavná desítka dvěma góly rozhodla – nejprve onou „Boží rukou“ a poté úchvatným sólem. „Fotbal je první sport, který jsem miloval. Diego Maradona byl první můj idol vůbec. Byl to absolutní fotbalový génius. Tento gól (sólo proti Anglii) zůstane navždy v historii sportu. R.I.P.,“ zaznělo od špičkového ostrovního trenéra.



RIP to a true God of football. #maradona #football pic.twitter.com/tFVy7TOrCm — Dave Coldwell (@davidcoldwell) November 25, 2020

Pohřeb Maradony se všemi státními poctami by měl proběhnout v Buenos Aires již dnes.



En paz descanse mi querido @diegomaradona nos vemos en el cielo. Se te extrañará pic.twitter.com/7wUKij8L7t — Julio César Chávez (@Jcchavez115) November 25, 2020

En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de ganar soñaba ganar un mundial⚽️ GRANDE DIEGO RIP Estoy☹️ — Jorge Arce (@TraviesoArce) November 25, 2020