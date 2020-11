VIDEO: Vybral si sakra špatnou oběť. Zloděj se vloupal k legendě UFC, Jones ho pak hnal s brokovnicí

Ithaca Nevybral si zrovna nejlepší oběť. Zloděj, který se v Ithace pokoušel vykrást jeden z domů, zřejmě netušil, že patří jednomu z nejlepších MMA bojovníků novodobé historie, který je navíc stále doma.

Jon Jones je považován za jednoho z nejlepších zápasníků MMA vůbec. Na svém kontě má 26 vítězství a jen jedinou porážku, dvakrát se stal šampionem UFC v polotěžké váhové kategorii a rozhodně to není někdo, koho by běžný zlodějíček chtěl okrást. Přesto se to stalo.

Jones žije ve Spojených státech ve třicetitisícovém městečku Ithaca, který leží ve státu New York. V neděli večer se tam jeden zloděj rozhodl vloupat do domu. Zřejmě ale neměl tušení, komu patří. Do domu se nestihl dostat, po vstupu na pozemek si ho všiml na kamerách majitel domu, zápasník a navíc ozbrojený.

„Včerejšek skončil tím, že jsem klepal na protější okno řidiče ústím brokovnice,“ podělil se Jones na svém Instagramu s fanoušky o nepříjemný zážitek z předešlého dne. „Až se příště někoho pokusíte vykrást, ujistěte se, že jste dostatečně rychlí, abyste zvládli utéct. Má štěstí, že jsem dostatečně chytrý, abych nezastřelil muže, který ustupuje,“ dodal.

Zloději neublížil, varoval ale další případné, že ne vždycky to může skončit bez zranění. „Lidi, já vím, že jsou těžké časy, ale váš život nestojí za pár krámů. Co si o tom myslíte? Udělali byste na mém místě něco jinak?“ ptal se pod příspěvkem, kam vložil rovněž video ze své kamery, která celý incident zachytila.