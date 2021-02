Volební olympijský rozkol. Vyzývatel Kejvala: Nevadí mi velké náklady, vadí mi, že se neví, kam peníze míří

Praha Okolo volby nové hlavy Českého olympijského výboru (ČOV) je horko. Současné vedení chce tajné hlasování bez živé debaty, to se ale nelíbí kandidátovi na předsedu a také některým členům vedení. Padají i žaloby.

Covidové komplikace se nevyhnuly ani českým olympionikům. Výkonný výbor jejich českého svazu na 26. února vyhlásil volby nového vedení. Rozruch ale vzbudil postup, kterým by k tomu mělo dojít. Své hlasy by delegáti měli přijít vhodit do urny v sídle ČOV, aniž by volbě předcházelo zasedání pléna a tím možnost pro „živou“ diskusi.



„Snažili jsme se svolat řádné volební plénum, abychom se mohli potkat osobně. Za těchto okolností to však stále nejde, ještě nějakou dobu určitě nepůjde a nás tlačí čas,“ vysvětlil postup svazu jeho současný předseda Jiří Kejval, jež jej vede od roku 2012 a svůj post hodlá obhajovat.

S tím se však nehodlá smířit jeho protikandidát Filip Neusser, který považuje tento způsob volby za nelegitimní a odporující stanovám svazu. LN řekl, že Mezinárodní olympijský výbor (MOV) povoluje volbu odložit, k čemuž už některé země přistoupily a volit budou až na jaře.

„Vůbec nechápu, proč k tomu pan Kejval takto přistupuje a zbytečně víří emoce,“ uvedl Neusser a dodal, že by volba měla být naopak v době, kdy český sport dusí aféry okolo českého fotbalu a Národní sportovní agentury (NSA), maximálně transparentní. Jako zásadní vidí nemožnost utkat se před plénem s Kejvalem v debatě.



ČOV ústy své mluvčí Barbory Žehanové pro LN vysvětlil, že ani videokonfernce nepřipadala v úvahu, jelikož skrze ni není podle jeho právníků možnost volit.

„Žádné diskusi se nevyhýbáme. Snažili jsme se volby uspořádat v rámci pléna, které jsme dvakrát svolali – nejprve na 8. října 2020, poté na 10. listopadu. Žádali jsme o výjimku pro jeho uspořádání, hledali jsme bezpečné varianty a snažili jsme se o to, aby mohlo proběhnout v obvyklém duchu. Nicméně situace to nedovoluje,“ uvedla Žehanová.

Podle informací LN už také na olympijský výbor míří kvůli volbě nejméně dvě žaloby.

Do potíží kvůli vnitřním volebním mechanismům se dostala Fotbalová asociace ČR, když dlouholeté korupční skandály poškodily její kredibilitu. Do situace v českém fotbale se proto vložila i Národní sportovní agentura (NSA), která podmínila tok peněz ze státního rozpočtu do fotbalu tím, že volby krajských orgánů asociace budou probíhat transparentně a za předem stanovených podmínek.

Od agentury zazněla nyní neurčitá výtka také směrem k olympionikům. „Nutno podotknout, že otevřená debata k vnitřnímu fungování takových organizací patří a je primárně v zájmu těchto organizací ji pokud možno zajistit v mezích možností aktuální situace,“ řekl LN mluvčí NSA Jakub Večerka s tím, že agentura samozřejmě plně respektuje vnitřní fungování olympijského svazu.

Marketing versus svazy

Mezi Kejvalem a nominantem za svaz pozemního hokeje Neusserem nedochází jen k boji o křeslo předsedy, ale také ke střetu dvou filozofií. Současnému předsedovi se podařilo z českého olympionismu udělat za posledních osm let sexy marketingovou značku, kterou lze dobře zobchodovat. Čich na efektivní PR strategie nelze Kejvalovi v čele výboru upřít.

Jeho kritici však tvrdí, že se tak děje na úkor sportu jako takového. Neusser například argumentuje tím, že určitá část z nemalých marketingových příjmů olympioniků by měla putovat přímo sportovním svazům, které sportovce pro olympiády vychovávají.



Nově se do vedení ČOV obul také jeden z členů výkonného výboru Karel Bauer, kterému právě končí čtyřleté funkční období. Ten v dopise adresovaném členům ČOV Kejvalově „vládě“ vyčítá netransparentnost nakládání s financemi, které za posledních osm let výrazně narostly. „Prudce rostou požadavky ČOV na dotace od MŠMT a jsou z nich hrazeny i činnosti, které nejsou hlavním posláním ČOV,“ píše mimo jiné v textu Bauer.

Stejně jako Neusser tvrdí, že výbor přestal dávat svazům dostatek peněz. Z přiložené tabulky vyplývá, že od Kejvalova nástupu klesl podíl příjmů putujících přímo sportovním svazům z 23,4 procenta až na tři procenta v předloňském roce.

Oběma pak dle jejich slov nevadí ani tak výše různých příspěvků na programy, ale skutečnost, že neví, kam přesně jsou cílené. A že ČOV na případné otázky mířené tímto směrem nereaguje.

Dle slov Žehanové není olympijský výbor Bauerovou kritikou překvapen, protože se mu prý snažil svou činnost na několika schůzkách prezentovat. Exšéf svazu jachtařů se údajně ale na žádné z těchto jednání nedostavil.

Kritika způsobu volby se ozývá také od České unie sportu, která se s ČOV mimochodem střetla u probíhajícího soudu o sportovní dotace.

Miroslav Jansta.

„Volí se podle nedemokratických stanov ČOV, o jejichž změně se Jiří Kejval přes řadu výzev odmítá čtyři roky bavit,“ řekl LN předseda unie Miroslav Jansta.



Dle něj funguje olympijský výbor více sám pro sebe, než aby se staral o zájmy svých členů.