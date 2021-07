Kousek od zlata. Tenistka Vondroušová ve finále padla s Bencicovou, jde o největší singlový úspěch českého tenisu

Bronz získala čtvrtá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová. Kazašskou soupeřku Jelenu Rybakinovou porazila v utkání o třetí místo 1:6, 7:6, 6:4, když ve druhém i ve třetím setu otočila nepříznivý stav.

Olympijská debutantka Vondroušová se i přes finálovou porážku postarala o největší singlový úspěch českého tenisu. Jediné tenisové zlato získal ještě v československých dobách Slovák Miloslav Mečíř, vítěz dvouhry při návratu tohoto sportu do olympijského programu v Soulu 1988.

„Ještě mi to nedochází, ale když vidím medaili a znám ohlasy z domova, tak je to veliké. Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, brala bych to na tisíc procent. Jsem ráda, že mám stříbro. Prohra je trošku smutná, ale chci si užívat,“ řekla Vondroušová..

Do Tokia se kvalifikovala díky tzv. zmraženému žebříčku. V době uzávěrky totiž byla až pátou Češkou za Karolínou Muchovou, na kterou letenka nezbyla.

Cestou do tokijského finále prohrála česká tenistka v pěti zápasech jediný set, vyřadit dokázala i domácí hvězdu Naomi Ósakaovou. Druhý dílčí nezdar na turnaji ji nijak nepoznamenal, po dvou brejcích získala druhou sadu a nadějně vstoupila i do třetího dějství.Vondroušová, která letos v březnu v Miami vyhrála jediný dosavadní zápas s Bencicovou, vstoupila do finále prohraným podáním, ihned to však dokázala o dva roky starší soupeřce se slovenskými kořeny oplatit. Vyrovnaný, bezmála hodinu trvající první set rozhodly ve 12. gamu chyby předloňské finalistky Roland Garros, která je na žebříčku WTA o 30 příček za Bencicovou.

Zbytek zápasu ale patřil Bencicové, i když ji trápil puchýř na noze. Vítězka čtyř turnajů WTA otočila na 3:1, Vondroušová vyrovnala, avšak to bylo její poslední vzepětí. „Měla jsem brejk ve třetím setu a výhodu za stavu 3:3, ale ona zahrála dobře. Nic si extrémně nevyčítám. Bylo to těžké, protože ona šla do všeho po hlavě. Myslím si, že jí to fakt vycházelo,“ řekla Vondroušová.

Při svém podání neuhrála ani fiftýn a Bencicová při druhém mečbolu zápas ukončila. Return české hráčky dopadl do autu a zápas o zlato po dvou a půl hodinách skončil. V Tokiu už v tu chvíli byla skoro půlnoc. „Obě jsme odehrály skvělý zápas a muselo se na výměny pěkně dívat. Po všech těch zápasech ve vedrech jsme na kurtu nechaly všechno,“ prohlásila česká tenistka.

„Říkala jsem si, že do toho půjdu a budu makat, co to půjde. Nevyšlo to, ale mám čisté svědomí, že jsem tam nechala všechno. Bohužel, ona byla lepší. Nemůžeme vyhrát obě. Jsme kamarádky, takže jsem aspoň ráda, že mě porazila právě Belinda,“ řekla Vondroušová.

Pod pěti kruhy dosud čeští či českoslovenští tenisté získali jednu zlatou, čtyři stříbrné a osm bronzových medailí. Švýcarsko má z tenisových dvorců třetí olympijské zlato: v Barceloně 1992 triumfoval Marc Rosset, v Pekingu 2008 vyhráli čtyřhru Roger Federer a Stan Wawrinka.

„Nepřijela jsem na olympiádu jen pro medaili. Byl to pro mě sen od začátku do konce a přála bych si, aby neskončil,“ řekla Bencicová, která předčila hvězdné krajany Rogera Federera a Martinu Hingisovou, kterým olympijské zlato z dvouhry chybí. „Dotáhla jsem to i pro ně. Nejsem si jistá, že toho v kariéře dokážu tolik co oni. Tohle je pro ně.“

V neděli navíc Bencicová nastoupí také ve finále čtyřhry, kterou hraje s Viktorijí Golubicovou. I v tomto případě budou na druhé straně sítě stát české soupeřky, nejvýše nasazený pár Krejčíková, Siniaková. Bencicová a Krejčíková se už v Tokiu potkaly v osmifinále dvouhry.