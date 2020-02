WHO: Je brzy odhadovat, jestli koronavirus ohrožuje OH v Tokiu

Ženeva Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje úvahy o ohrožení olympijských her v Tokiu kvůli koronaviru za předčasné. Sportovní megaakce má začít 24. července, což je zatím příliš daleko na to, aby se dalo odhadnout riziko jejich zrušení nebo přeložení. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i pořadatelé v uplynulých týdnech opakovaně ujišťovali, že epidemie s ohniskem v Číně největší sportovní svátek tohoto roku neohrozí.

Sportovní akce jako oběti koronaviru. Epidemie zrušila zápas čínských tenistů v Rumunsku Ředitel krizových programů WHO Michael Ryan řekl, že se zatím neuvažuje o vydání nějakých doporučení směrem k olympiádě. S organizátory i představiteli MOV je organizace v pravidelném kontaktu od prosince, kdy se koronavirus v Číně začal šířit. „Pomáháme jim s posuzováním rizika. Budeme s nimi úzce spolupracovat v následujících týdnech a měsících,“ řekl Ryan agentuře AP. Kvůli koronaviru, který způsobuje onemocnění Covid-19 provázené horečkou a dýchacími problémy, byla v Číně zrušena řada sportovních akcí. O rok bylo odloženo halové mistrovství světa v atletice plánované na polovinu března, v termínu 19. dubna se neuskuteční Velká cena formule jedna v Šanghaji. Nejvíce postižená je pevninská Čína, kde se nakazilo přes 74.000 lidí a více než dva tisíce z nich nemoci Covid-19 podlehli. Největším ohniskem nákazy mimo Čínu je výletní loď Diamond Princess, která je od začátku února v karanténě v japonském přístavním městě Jokohamě. Úřady na ní dosud potvrdily 542 případů nákazy. Loď, která původně převážela kolem 3700 cestujících a posádky, dnes začali opouštět první cestující.