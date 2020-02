United mají hrůzu z koronaviru. Změnili hotel, protože v něm před nimi bydleli Číňané

Manchester Fotbalisté Manchesteru United přijímají možná až hysterické opatření před nákazou koronavirem. Vir, který se rozšířil v Číně a má za následek více než 1100 obětí, je momentálně světovým strašákem číslo jedna a v United nic nenechávají náhodě. Kromě toho, že změnili hotel, protože v něm byl před nimi ubytovaný čínský klub se straní i své nové posile.

Když Odion Ighalo přestupoval z čínské Šanghaje do Manchesteru United na půlroční hostování, nevěděl, co ho místo přivítání čeká. Nigerijský fotbalista se radoval, že si přestupem splnil dlouholetý sen, místo toho ho čekala studená sprcha.



V Číně, kde ještě nedávno hrál, totiž propukla epidemie koronaviru, který má za následek už více jak tisíc obětí. A přestože nikdy nebyl v ohnisku nákazy, štítí se ho i nový klub. Manchester United ho nejdřív odmítl vzít s sebou na soustředění do Španělska. Jako důvod uvedl, že se obávají, aby ho kvůli nedávné návštěvě Číny pustili zpátky do Anglie.

To se zdá ještě pochopitelné. Jenže týden na to už svému nováčkovi v sestavě zakázali i využívat tréninkové prostory klubu a Ighalo se tak musí udržovat v kondici pouze se soukromým trenérem. Momentálně individuálně trénuje v taekwondovém klubu a čeká, až uplyne inkubační doba, aby se mohl přiblížit ke svým novým spoluhráčům.

Preventivní opatření však Manchester udržoval i na samotném soustředění. Odmítl se totiž ubytovat v hotelu Marbelle. Důvod? Týden před nimi zde bydlel čínský celek Dalian Aerbin, který vede Rafael Benítez. Místo toho se raději ubytovali v jiném luxusním komplexu.

Manchester United je na tréninkovém kempu do pátku, kdy se vrací zpátky do Anglie. Už v pondělí ho totiž čeká zkouška v Chelsea. V té době by se už k týmu snad měl připojit i Ighalo.