Williamsové je dovolováno více než nám ostatním, mrzí Kuzněcovovou

MOSKVA / PRAHA V červnu dorazila do domu Sereny Williamsové neplánovaná kontrola z Americké antidopingové agentury (USADA). Plán byl provést test u jedné z nejlepších tenistek světa. Jenže ta nebyla doma, a úřednice USADA rozhodla, že tuto kontrolu vykáže jako neabsolvovanou.

Což by byl problém, protože za tři zmeškání následuje suspendace. Nakonec se vše podařilo nadřízeným kontrolorky usmlouvat, že se to nebude počítat, ale v řadě konkurentek Williamsové zůstala pachuť. Nyní o tomto konkrétním problému promluvila ruská hráčka Světlana Kuzněcovová.

Světlana Kuzněcovová.

„Nejsem si jistá, co se tam stalo. Ale rozhodně vím, že má Serena daleko větší slovo, než má kdokoliv na mužském okruhu. Sereně se povolují věci, o kterých se ostatním se ani nezdá. V takové situaci by řadě hráčů řekli: ‚Zmlkni,‘ případně by byly proti nim podniknuty další kroky...“ nezdá se Kuzněcovové.

Serena Williamsová tuto aféru hojně komentovala, rozčilovala se nad diskriminací ze strany antidopingových úřadů. To, co řada hráčů a hráček bere jako nutné zlo, ona rozmazávala ve sdělovacích prostředcích.

„Ale Williamsovy nikdy dalšími kroky ohroženy nebudou. Nevím, kolikrát byla na doping testována, ale vypadá to, že jsme na tom všechny podobně. Na druhou stranu, pokud se domnívá, že se s ní zachází nefér, proč to nesdělí odpovědným úřadům? Každý má právo na názor,“ uzavírá téma bývalá světová dvojka.

Ostatně podobná vyjádření tenistů a tenistek se na adresu jedné z nejkontroverznějších tenistek historie množí, na začátku listopadu se vystoupení Williamsové na US Open dotknul i Švýcar Roger Federer. „Zašla až příliš daleko,“ mínil.