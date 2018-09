‚Já nic neprovedla, sudí je sexista.‘ Williamsová nezměnila názor ani po dvou týdnech

NEW YORK Byl to zápas, na který se dlouho nezapomene. A to hlavně kvůli poražené: Serena Williamsová ve finále US Open proti Naomi Ósakaové neudržela nervy a sudího za opakované tresty častovala výrazy jako „lhář“ a „zloděj“. Nyní se k situaci poprvé zpětně vyjádřila. A to tak, že ona sama nijak nechybovala...

Celá kauza nabývá chvílemi až absurdní rozměr. Jedním z podstatných bodů bylo to, že Serena W. schytala varování za nedovolenou domluvu s trenérem.

„Ano, budu upřímný. Koučoval jsem,“ pronesl Patrick Mouratoglou. „Jen na mě asi zrovna nekoukala, proto si toho nevšimla.“

Což nyní americká tenistka popřela. „Nerozumím tomu, o čem mluvil. Nemáme žádné signály,“ řekla pro australskou televizní show The Project.

Serena Williamsová se hádá s rozhodčím během souboje s Naomi Ósakovou.

Bylo to její první veřejné vyjádření od finále US Open a obvinila rozhodčího Carlose Ramose ze sexismu.



Znovu zopakovala, že podle ní v tenisu panují pro muže a ženy různé standardy: „Nechápu to. Pokud jste žena, měla byste mít možnost dělat to, co muži. I kdyby aspoň z poloviny.“

Je to další důkaz, že od ženy s mimořádnou sportovní kariérou ozdobenou 23 grandslamovými tituly se žádný „ústup z pozic“ patrně nedá čekat.

Její manžel se navíc pustil i do listu The New York Times, jednoho z nejznámějších deníků planety.

Jeho reportér spočítal, že v letech 1998 až 2018 bylo mužům na grandslamech uděleno 1 517 trestů za nedovolené chování, zatímco ženám 535.

Text z toho nevyvozuje, zda (ne)jsou muži či ženy diskriminováni, zabývá se čistě daty.

Naomi Ósakaová

Mimo jiné uvádí, že za nedovolené koučování dostaly dámy 152 napomenutí a jejich kolegové 87. U mužů zase výrazně převyšovaly tresty za nesportovní chování (287 ku 67).



Jenže choť slavné tenistky Alexis Ohanian následně spustil lavinu rozhořčených tweetů. A nepřímo obvinil noviny z manipulace.

„Ukazují jen počet trestů. Ale už ne to, jaký mají tresty podíl na počtu všech incidentů,“ tvrdil.

„Dejme tomu, že muži dostanou 344 trestů z 3 440 situací (10 procent) a ženy 140 ze 700 situací (20 procent). To by znamenalo, že ženy jsou za stejný přestupek trestány dvakrát častěji než muži.“

To, co může znít jako relevantní připomínka, má ale argumentační slabinu. Počet nepotrestaných situací totiž z logiky věci nikde k dohledání není.

„A nemůžete ji prostě nechat vyhrát?“ Karikatura Sereny Williamsové od kreslíře Marka Knighta se stala předmětem diskusí. Knigtovi bylo údajně vyhrožováno smrtí.

Ohanian na závěr prohlásil, že věnuje 7 140 dolarů na charitu, „aby zajistil, že příští generace budou ovládat základy statistiky“.

Je svým způsobem ironické, že se Ohanian pustil právě do NY Times.



Tento list totiž po výbušné finálové tirádě zcela vážně psal, že se „Serena dopustila vůči Ramosovi stejného chování jako dříve Novak Djokovič, který mu řekl: Dvojí metr, kamaráde, dvojí metr“.

Pro srovnání, slova Williamsové zněla následovně:

„Jste lhář. Jste lhář. Kdy se mi omluvíte? Dlužíte mi omluvu. Řekněte to. Omluvte se. A pak na mě nemluvte. Jak si mě troufáte obvinit z podvodu? Ukradl jste mi bod. Takže jste také zloděj.“

Dalším turnajem, na němž by se Američanka mohla představit, by mělo být klání Masters Mandatory v Pekingu. Její účast ale stále není potvrzená.