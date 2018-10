Ženy ve sportu? Není to jen o penězích, ale také o respektu k nim

PRAHA Jak kvalitní a atraktivní je ženský sport? Dokážou se zástupkyně něžného pohlaví vyrovnat mužům? A patří třeba i do kokpitů formule 1?

Na jaře o tom mluvila pětadvacetiletá Kolumbijka Tatiana Calderónová. „Během dvou tří let chci být ve formuli 1,“ prohlásila v březnu při prodloužení kontraktu s týmem Sauber. Tam plní funkci testovací jezdkyně monopostu F1, zatímco závodí v šampionátu GP3.

Nejen ona, ale celé něžné pohlaví bude mít teď daleko větší možnost ukázat své závodnické vlohy. Svět totiž od příštího roku přivítá nový motoristický závodní seriál, tentokráte pojmenovaný Serie W. W jako women, tedy ženy.

„Smutný den pro motorsport. Ti, kdo mají finance, se místo podpory žen rozhodli je segregovat. Jsem hluboce zklamaná tímto historickým krokem zpět v mém životě,“ napsala na sociální sítě Pippa Mannová, jež v kariéře jezdila IndyCar nebo formule Renault.

Jezdkyně seriálu GP3 Tatiana Calderonová.

Nyní ženy působí hlavně v nižších sériích, do elitní společnosti královny motorsportu formule 1 se až na dvě výjimky v polovině minulého století nikdy nedostaly. Největší úspěch měla bezesporu Američanka Danica Patricková. Závodila už od roku 1992, vyhrála závod IndyCar a stala se tak vůbec první vítězkou v tomto prestižním seriálu. Jezdila i v soutěži NASCAR. S okruhy se rozloučila letos v květnu závodem 500 mil Indianapolis. Za připomenutí stojí také Němka Steffi Halmová v evropském šampionátu trucků, letos šestá v celkovém hodnocení, dva závody dokonce vyhrála.

Jsou to však jedny z mála výjimek potvrzujících pravidlo. Problém tkví v tom, že motorsport není „jen mačkání pedálů a točení volantem“. Závodníci se dostávají do ohromného fyzického vypětí, působí na ně vysoké přetížení – ve formuli 1 podle jezdce Romaina Grosjeana až 8G, čímž trpí nejen auto, ale velkou fyzickou zátěž podstupuje rovněž jezdec. I při tomto přetížení musí zůstat při smyslech a stále odvádět kvalitní výkon. A na takové podmínky zkrátka zatím nemají ani ty nejlepší závodnice.

Fotbal hrají děti dohromady

Jak je na tom z hlediska rovných podmínek například fotbal? Nejrozšířenější sport planety dotáhl ženské soutěže prakticky tam, kam dosahují i muži. V jednotlivých zemích jsou národní ženské ligy, jejichž zápasy většinou rozhodcují ženy, což je pravidlem i v české 1. lize žen. Na evropské klubové scéně mohou dámy také dosáhnout na triumf v Lize mistrů. Samozřejmostí je kontinentální i světový šampionát.

Ovšem v mládežnických kategoriích, kde dívky bývají v menšině, mohou hrát dohromady s chlapci. „S kluky jsem ještě do patnácti let trénovala, jsou rychlejší, techničtější, dynamičtější,“ vzpomíná hráčka Bayernu Mnichov a reprezentační kapitánka Lucie Voňková.

Fotbalistky Slavie se radují z branky v Lize mistryň.

Některé české kluby ale mají už od přípravek čistě dívčí týmy, přičemž tyto se spolu utkávají v oficiálních soutěžích fotbalové asociace. Své zastoupení mají například Viktoria Plzeň, všechny ligové pražské kluby, ale také menší celky z Krásné Studánky nebo Třebeše.

V ženské Lize mistrů se pražská „S“ pravidelně dostávají hodně daleko, v minulé sezoně postoupila Sparta do osmifinále, Slavia až do čtvrtfinále. Co by za to jejich mužští protějšci dali.

Nezaslíbené hokejové arény

Na ledových kolbištích se ženy od roku 2015 mohou utkávat v obdobě NHL. Národní ženská hokejová liga v USA ale čítá jenom pět týmů, přičemž hráčky jsou sice placeny, ale stále si musí hledat minimálně poloviční úvazek někde jinde, aby s penězi vystačily.

„Ale není to jen o penězích, ale taky o respektu. O tom, být považována za profesionálku,“ uvedla v roce 2015 pro web Hokej.cz Kateřina Mrázová, která je členkou týmu Connecticut Whale.

Nutno však podotknout, že na zápasy NWHL chodí okolo tisícovky diváků a právě za vyšší návštěvnost mohou hráčky dostat finanční bonusy. Oproti tomu mnohem populárnější ženskou basketbalovou ligu WNBA sledují přímo v arénách i desetitisícové davy.

Podobně existuje Kanadská ženská hokejová liga, kde hraje mimo jiné i tým Rudá hvězda Kunlun, jejíž muži nastupují v ruské Kontinentální hokejové lize. Přítomnost čínského klubu má za cíl zlepšit ženský hokej v nejlidnatější zemi světa, která bude hostit v roce 2022 zimní olympiádu, včetně turnaje v ženském hokeji.

Ten se hraje i u nás. V extralize žen nastupují čtyři týmy, v 1. lize ve dvou skupinách je celkem dvanáct celků. Česká ženská reprezentace nikdy nestartovala na olympijských hrách a na mistrovství světa Češky v loňském roce zachránily elitní divizi jen díky tomu, že se nesestupovalo kvůli rozšiřování soutěže.

Tenisová (ne)rovnoprávnost

To tenistky se oproti předchozím odvětvím na výsluní hřejí v mnohém srovnatelně s mužskými kolegy. A to nejen co se týče zájmu, ale také peněz. V minulosti si dokázaly vyhádat stejné odměny na všech grandslamech (na Wimbledonu až v roce 2007, ostatní už od roku 1968). Například letošní US Open na výhrách rozdělilo celkovou dotaci 53 milionů dolarů, z nichž hráči i hráčky za stejné výsledky dostali stejné peníze. U vítěze i vítězky šlo o 3,8 milionu dolarů.

Kateřina Siniaková na Roland Garros 2018

Sluší se ale poznamenat, že tenistky hrají na grandslamech či závěrečných Masters kratší zápasy na dva vítězné sety, zatímco muži musí vyhrát tři sady. „Jsme v uvozovkách rády. Ale kdybychom musely, tak si na tři sety taky zvykneme,“ glosovala lakonicky Češka Kateřina Siniaková.

Otázku genderové rovnoprávnosti v tenise letos znovu rozdmýchala americká hvězda Serena Williamsová. Během finále US Open proti Japonce Naomi Ósakové jí udělil sudí varování za nedovolené koučování. O chvíli později Američanka rozbila raketu a sudí jí udělil trestný fiftýn, na což ona sama reagovala zlostným výlevem.



Serena Williamsová se hádá s rozhodčím během souboje s Naomi Ósakovou.

„Víte, jak často mi muži takové věci dělají? Je tady spousta mužů, kteří dělají spoustu věcí, a protože jsou to muži, nic se jim nestane,“ rozčilovala se Williamsová. Proti tomu se ale rezolutně ohradily například české tenistky. „Když se něco stane s rozhodčím, určitě to není diskriminace,“ uvedla Siniaková.

Téměř shodná atletika

Královna sportu, jak se atletice také říká, má rovnoprávnost dotaženou skoro k dokonalosti. Ženy mají téměř všechny disciplíny stejné, jen se liší pár drobnostmi.

Chodkyně Anežka Drahotová na atletickém ME 2018 v Berlíně.

Mezinárodní atletická federace IAAF se dlouho bránila tomu, aby se program rozrostl také o 50 km chůze žen. Tlaku nakonec v roce 2016 podlehla a hned příští rok startovaly chodkyně na MS v Londýně. Na atletických šampionátech tak lze vidět ženy ve všech disciplínách, jen se dvěma odchylkami: místo 110 metrů překážek běhají jen 100 metrů a desetiboj je okleštěn na sedmiboj (chybí skok o tyči, hod diskem a jedna běžecká disciplína). Nicméně olympijské hnutí myšlenku ženské chodecké „padesátky“ stále nepřijalo.

Rovnoprávnost panuje i votázkách odměn, například na Diamantové lize si odnesou všichni úspěšní závodníci stejné peníze. Za výhru ve finále celého mítinku jde o rovných 50 tisíc dolarů a diamantovou trofej.