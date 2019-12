Wimbledon bych si zahrála ještě velmi ráda, v budoucnu chci vyzkoušet trénování, říká Strýcová

Praha Na konec kariéry nemyslí. Naopak, poctivě se připravuje na nadcházející tenisovou sezonu. Barbora Strýcová netrpělivě vyhlíží lednové turnaje v Austrálii, kam se za dva týdny vydá už posedmnácté. „Mám to tam fakt ráda. Je tam teplo, znám tamní lidi, takže se moc těším,“ povídá světová jednička ve čtyřhře.

Právě tato výsada, která ztělesňuje pro Strýcovoumimořádně úspěšný rok 2019, kdy ve Wimbledonu ovládla čtyřhru a ve dvouhře dokráčela do semifinále, motivuje 33letou Češku v přípravě na další sezonu a odkládá její myšlenky na sportovní důchod.

Momentálně se Strýcová s týmem TK Sparta Praha soustředí na tuzemskou extraligu, která má na programu o víkendu semifinále, ve středu pak finále. A v rámci přípravy byli všichni členové kádru tento týden k dispozici v akademii dětem, které tak dostaly příležitost pinknout si se svými idoly.

„Když trénuji s takovýma prckama, tak mě to hrozně naplňuje a baví. V jejich očích je vidět, jak jsou nadšení. A když si s nimi párkrát zahraji, tak pro ně je to moc hezké. A jak vidím, že jsou šťastné, tak mě to baví,“ prozradila Strýcová chvíli poté, co rozdávala potěšení skupince malých tenisových začátečníků.

Uvažujete tedy v budoucnosti o roli trenérky?

Nevím, jestli bych si momentálně dokázala představit, že bych nějaké malé dítě trénovala. Ale myslím, že si to určitě jednou vyzkouším, protože mě to opravdu baví.

Wimbledon - semifinále Strýcová vs. Williamsová: česká hráčka dobíhá míček.





































U vás stále platí, že plánujete startovat v Austrálii?

Nic se nezměnilo, pilně trénuji na začátek sezony a odlétám 31. 12. do Austrálie, takže vše zůstalo stejné jako před měsícem.

Co bude následovat?

Pak jsou další turnaje v Dauhá a Dubaji, kam se taky chystám jet.

A co obhajoba vítězství v deblu a semifinále ve dvouhře ve Wimbledonu?

Wimbledon bych si chtěla zahrát velmi ráda. Jak už jsem říkala několikrát, je to pro mě nejvíc turnaj a pokud si ho zahraji ještě jednou, budu moc ráda.

Momentálně se připravujete na extraligu. Jak tuto soutěž vnímáte?

Letos sice nehrají všechny Češky, ale většinou jsme to vždycky hrály všechny a úroveň byla velmi vysoká. Extraligu hraji vždycky moc ráda. Je fajn hlavně proto, že měsíc trénování je hodně náročný a změna v podobě opravdového zápasu s rozhodčím je vítaná. Můžeme si vyzkoušet nějaké věci, které během přípravy trénujeme.



Po extralize vás v pátek čeká galavečer ankety Sportovec roku.

No. zjistila jsem, že jsem v první desítce nominovaných. A jak se na to připravuji? Hezky se obleču, teda alespoň podle mě (smích). Strašně se na to těším, protože být v takové společnosti úspěšných sportovců je úžasné, moc si toho vážím a těším se na ten večer.

Olympijská kvalifikace ve sportovním lezení, finále muži, 30. listopadu 2019 v Toulouse. Český závodník Adam Ondra skončil druhý a potvrdil postup na hry v příštím roce v Tokiu.

Koho byste v anketě volila vy?

Adama Ondru.

Proč?

Je to borec, který dělá strašně těžký sport a stejně je skvělý a úspěšný. Takže podle mě je z té desítky jednička.

Znáte se osobně?

Neznáme se, ale doufám, že teď bude příležitost. Přijde mi sympatický, takže když se poznáme, budu ráda.