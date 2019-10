Začíná znovuzrozená NBA. Co se rozhodně vyplatí sledovat?

New York Po více než pěti letech je tu sezóna NBA, ve které není téměř nic jisté. V letošním přestupy nabitém létě se totiž v nejlepší lize světa uválelo těsto, které slibuje kynout do jednoho z nejvyrovnanějších a nejnepředvídatelnějších ročníků za poslední dekády. Pryč jsou časy, kdy jsme ještě před prvním zápasem mohli predikovat, že ve finále se zcela jistě ukáže buď fenomenální LeBron James nebo dynastie ze San Franciska v podobě Warriors.

Jistě, lze zapáleně debatovat o tom, jaké pořadí bude po základní části panovat a kdo koho potká v play-off. Ale není to zbytečné? Na nevídaně nabitém Západě bude jakákoliv série vyřazovacích bojů srovnatelná s finálemi konferencí z minulých let, na Východě budeme od druhého kola sledovat prakticky tentýž scénář. To je pro fanoušky ta nejlepší pozvánka do hledišť a k obrazovkám. LN pro vás připravili přehled hráčů a týmů, jejichž příběhy mohou být tím nejsilnějším, co mohou palubovky pod bezednými koši letos nabídnout.

Texaské grilování po evropsku

Skutečně jen výjimečně se stává, aby tým NBA vedly dvě evropské hvězdy. Dallas v predikcích amerických novinářů balancuje na hranici play-off, ale počet výher není v sezoně 2019/2020 to, na co bude jeho majitel Mark Cuban hledět především.

Slovinské zázračné dítě Luka Dončič, který v devatenácti hraje jako třicetiletý mazák, doplní 221 centimetrů vysoký „jednorožec“ z Lotyšska Kristaps Porzingis. Jeho brilantní střela zpoza trojkového oblouku by měla perfektně ladit s Dončičovým tvořením hry. Pokud tito dva najdou tu pravou chemii, tradiční texaské barbecue chytí nečekaný evropský šmrnc.

„Řecké monstrum“ atakuje lidské limity

A s talentem ze starého kontinentu budeme pokračovat. Zkoušeli jste někdy dvěma kroky překonat 14metrovou vzdálenost? Doporučujeme to nezkoušet, fyziologie člověka není na takové výkony stavěná. Tedy pokud neměříte 211 centimetrů, nemáte postavu olympijského atleta a nejmenujete se Janis Adetokunbo.

Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks.

Nejužitečnější hráč minulé sezony provokuje k úvahám o tom, zda je vlastně v basketbale ještě aktuální rozdělení na pozice. Janis hraje prakticky rozehrávače, tvoří hru a smečuje přes kohokoliv, kdo se mu odváží postavit. Schází mu jediné – konzistentní střelba za tři body, v dnešní lize nepostradatelná. Jestli ji Řek přidá do svého arzenálu, budou se jeho obránci probouzet s ledovým potem po těle už několik dní před zápasem s Milwaukee Bucks.

Kam dojdou 76ers bez střelby?

Dost možná nejlepší tým východu prožil dost turbulentních pár let. Hráči do Filadelfie 76ers přicházeli a odcházeli, jen hvězdné mladé duo Joel Embiid a Ben Simmons zůstalo základním kamenem týmu. Embiid je při své hřmotné postavě dominantním hráčem pod košem, přičemž Simmons si jakožto dvě stě osm centimetrů vysoký rozehrávač dělá při nájezdech, co se mu zlíbí.

Ani jeden ale nedisponuje schopností „trefit to zvenku“. A do toho přichází dva skvělí obránci v podobě Ala Horforda a Joshe Richardsona, kteří ale mají v útoku ten samý problém. Týmy, které nehrozily z dlouhé vzdálenosti, si v posledních letech lidově řečeno neškrtly. Může se Filadelfie postavit trendu kanonády za tři body? Těžko říct, ale bude zajímavé sledovat, jak to zkusí.



Dynastie na ramenech šéfkuchaře Curryho

Pět posledních let, pět finále NBA a z nich tři tituly šampionů. Resumé Golden State Warriors je obdivuhodná. Jenže supertým, který toto dokázal, se z větší části rozpadl. Ze základní pětky složené doslova z účastníků utkání hvězd nastoupí do začátku letošní sezóny jen Stephen Curry a Draymond Green.

Střelec Golden State Stephen Curry slaví úspěšnou trojku při šestém utkání finále Západní konference.

Klay Thomas je s přetrženými vazy v koleni mimo hru až do jara a Kevin Durant a Demarcus Cousins tým opustili v létě. Většina zátěže tak bude ležet na rozehrávači, který se dokáže trefit za tři body i ze záchodků na chodbě haly. Ale bude to Currymu stačit? Pokud se dokáže vrátit do formy z ročníku 2015/2016, kdy ještě před příchodem Kevina Duranta získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče hlasy všech (!) zúčastněných, bude to v San Francisku neuvěřitelná show.



Bitva o Los Angeles

Obyvatelé slunné Kalifornie budou letos žít na basketbalově posvátném území. Její epicentrum se ze San Franciska, kde sídlí Warriors, přesouvá do metropolitního Los Angeles. Oba dva zdejší týmy totiž mají reálnou šanci na titul. Ve zlatofialovém dresu Lakers doplní možná nejlepšího hráče historie LeBrona James hráč s praktičností švýcarského nože Anthony Davis.

Oba dva hráči jsou bez debat mezi 10 nejlepšími hráči ligy a obklopeni budou především veterány lačnými po prstenu šampionů. Nezvykle silní jsou ale také Clippers, kteří prožili léto snů, když z mistrovského Toronta přetáhly basketbalového robota Kawhie Leonarda a navrch si došli pro křídelníka Paula George, který na jaře dohrál svou nejlepší sezonu života. K dispozici mají v podstatě ten samý tým, který loni i bez jakékoliv hvězdy v prvním kole ukradl dva zápasy fenomenálním Warriors. Je zaděláno na rivalitu, která by se hodila i do scénářů nedalekého Hollywoodu.



A to není vše.

Jako každý rok bude samozřejmě zajímavé sledovat nováčky, na které jsou rok od roku kladeny vyšší a vyšší nároky. Někteří starší hráči mohou naopak začít upadat do zapomnění. A oko českého fandy bude samozřejmě upřené do „větrného města“ Chicaga, kde si Tomáš Satoranský snad odkroutí svou první sezonu v roli prvního rozehrávače. Že budeme Tomáše bedlivě sledovat, snad ani není nutné psát.