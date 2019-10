Satoranský zdolal své rivaly a povede Chicago. ‚Konkurence během tréninků byla úžasná‘, chválí si

Chicago Prožil úžasných posledních pár měsíců. V únoru se jedinému Čechovi v zámořské NBA Tomáši Satoranskému narodila dcera, pak podepsal nový kontrakt, který z něj udělal nejlépe placeného českého sportovce a dovedl národní tým basketbalistů k historickému šestému místu na světovém šampionátu v Číně. Teď startuje rodákovi z Prahy další mise, když povede slavné Chicago Bulls do nového ročníku NBA jako první rozehrávač.

„Zatím si na své spoluhráče zvykám. Hlavně v začátcích zápasu chceme hrát s co největší energií a mojí prací je, aby byli všichni na správném místě tak, abychom tuhle energii mohli společně ‚vyrábět‘. O to se budu snažit,“ řekl sedmadvacetiletý Čech k nové roli, kterou poprvé převezme od začátku sezony v nejlepší basketbalové lize světa. Předchozí tři roky v NBA strávil v dresu Washingtonu coby náhradník za hvězdou týmu Johnem Wallem. Ten však velkou část posledních dvou ročníků strávil mimo hru díky zraněním a „Sato“ tak dostal dostatek prostoru ukázat se, že po něm sáhlo Chicago.

„Když byl John zdravý, patřil k nejrychlejším hráčům, jaké jsem kdy viděl. Konkurence v tréninku byla úžasná. Navíc se mnou neustále mluvil, radil mi ohledně určitých soupeřů i herních situací. Jakmile jsem podepsal smlouvu s Bulls, poděkoval jsem mu za všechno,“ oceňuje Satoranský kvality bývalého spoluhráče, kterého přitom média často označují za sobce. Satoranský si polepšil. Minimálně na papíře Wallova další kariéra i budoucnost Washingtonu s omlazeným kádrem je nejistá, Satoranský naopak míří do ambiciózního kádru, který chce bojovat o play off.

„Musíme se pořádně sehrát, ale k tomu slouží příprava, tréninky a samozřejmě i úvod sezóny. Když přijdete do nového týmu, je to vždycky proces a v něm nejvíc pomáhají další a další společné minuty na hřišti. Potřebuji si zvyknout na Zacha, Lauriho a další. Pak můžeme myslet na nějaké cíle,“ tvrdí Satoranský. Tomu je jasné, že ve hře o to, jak dlouho udrží pozici v základní pětce, půjde hlavně o souhru se Zachem LaVinem a Laurim Markkanenem.

Tomáš Satoranský v zápase s Atlantou.

S hlavními hvězdami týmu se proto snaží co nejlépe sehrát hned od začátku a oni to oceňují. „Tomáš neustále tlačí na naše tempo hry, a to je správná cesta. Pokud budu dostávat v brejku takové přihrávky, bude to velká zábava a hodně mi to pomůže,“ chválí nového parťáka atletické křídlo LaVine, momentálně největší osobnost Bulls. „Je to hráč, který prostě jako první myslí na své spoluhráče, dřív než na sebe. A s takovými se hraje vždycky dobře,“ dodává finský pivot Markkanen.

Právě ve spolupráci s LaVinem už na sebe Satoranský upozornil americká média, když hned tři jeho přihrávky vedly k efektnímu zakončení, které se dostalo do výběru nejlepších akcí dne oficiálního webu soutěže NBA.com. Ještě před začátkem přípravy kouč Chicaga Jim Boylen tvrdil, že všichni rozehrávači dostanou dostatek příležitosti se ukázat a místo v základu si získá ten nejlepší. V konkurenci amerického dua Kris Dunn – Coby White se Satoranský ukázal jako nejzodpovědnější, což se tak trochu předpokládalo.

Tomáš Satoranský v dresu Chicago Bulls.

Dunn vstupoval do ligy v roce 2016 jako velký talent, ten však zatím nedokázal prodat. Zato White měl přípravu o poznání lepší a zatím naplňuje předpoklady fanoušků jako sedmý výběr posledního draftu mladých talentů. Je však jasně vidět, že v devatenácti letech není ještě plně vyzrálý a připravený vést tým. Trenérský štáb Bulls věří, že si Whitea vezme Satoranský „pod křídla“ a pomůže mu svými zkušenostmi s dalším rozvojem. Zatím naplňuje očekávání „Je to velmi dobrý basketbalista, a proto jsme si ho také vybrali. Ví, jak se má hrát správně. Umí vytvořit pozici pro spoluhráče, zlepšil se ve střelbě a může hrát i bez míče. Pro nás ideální posila,“ hodnotí rodáka z Prahy generální manažer John Paxson. Jednou ze základních podmínek silného týmu NBA je dobrá chemie mezi hráči. Ta zatím podle Satoranského funguje výborně, protože je kompletní kádr velmi mladý.

Vždyť brzy osmadvacetiletý Čech je mezi vyvolenou patnáctkou druhý nejstarší. „Pořád padají nějaké vtípky a působí to, jako když se známe dlouho. Osa týmu vlastně zůstal celkem pohromadě a mně se podařilo docela lehce zapadnout. S tím nemívám problém,“ usmívá se český lídr na nedávno skončeném a tak úspěšném světovém šampionátu, který byl iniciátorem jedné ze stmelovacích her. Tou byla soutěž v soubojích jeden proti jednomu o speciálně vyrobený pás, jako pro boxery. „Je to taková legrácka, kterou se bavíme po tréninku. Zatím všechno šlape výborně, snad to tak bude pokračovat i v sezoně,“ uzavírá Satoranský, který do nového ročníku NBA vstoupí v noci ze středy na čtvrtek na palubovce Charlotte.