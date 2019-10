Kdysi se mu nepodepsaly basketbalové hvězdy. Mladý obr Williamson má předpoklady stát se králem NBA

Praha Na basketbalovou NBA se řítí uragán. Po dlouhých letech očekávání do nejlepší basketbalové ligy světa vstupuje supertalent Zion Williamson. Devatenáctiletý obr s mimořádnými atletickými schopnostmi udivuje už od střední školy a teď dostane příležitost zazářit mezi těmi nejlepšími.

Legenda rodáka ze Severní Karolíny roste každým dnem a každým odehraným zápasem. Ze všeho, co udělá, se stane hit na sociálních sítích v čele s nejpopulárnějším Instagramem, kde má v tuto chvíli čtyři a půl milionu sledujících. Když se mu loni při zápase v dresu univerzity Duke protrhla bota a lehce si poranil koleno, byl z toho prakticky celosvětový incident, který způsobil pokles na trhu s botami Nike, až došlo k mírnému propadu akcií giganta se sportovním oblečením.

Od tohoto prohlášení uplynuly tři roky a Williamson je ještě lepší. Dorostl na 201 cm a obalil se svaly na 129 kilogramů, což z něj dělá druhého nejtěžšího hráče NBA. Možnost mít ho ve svém týmu připadla New Orleans Pelicans, na které se po odchodu hvězdného pivota Anthony Davise usmálo štěstí v draftové loterii a okamžitě se zařadili mezi kandidáty play off. Tak moc by měl Zion hned po svém příchodu týmu pomoci.

Že to nejsou jen plané řeči, ukázaly už první přípravné duely. Pelicans všechny vyhráli a Zion za pouhých 27 minut na palubovce průměrně sázel přes 23 bodů. Samozřejmě plnil sociální sítě drtivými smeči a rozdával úsměvy fanouškům. „Basketbal mě prostě baví a chci to přenést na všechny, kteří se přijdou do haly podívat. Chci jím rozdávat radost,“ usmívá se mladík, který prý přes rostoucí slávu zůstává skromný.

Kdysi se mu nepodepsaly hvězdy NBA. On chce být jiný

Chuť rozdávat radost fanouškům má prý od doby, kdy se mu na jednom z tréninkových kempů odmítly podepsat hvězdy NBA Anthony Davis a John Wall. Tehdy se Williamson zařekl, že on takový nebude. Zion je ze sportovní rodiny a na hřišti pobíhal už od pěti let, když začínal s americkým fotbalem. V devíti letech si ho získal basketbal a začal hrát v týmu vedeném vlastní matkou, úspěšnou atletkou. Krátce poté přešel do týmu nevlastního otce, bývalého výborného univerzitního hráče Leea Andersona, začal trénovat každý den dvoufázově včetně tréninků startujících v pět ráno a rychle se zlepšoval.

Na střední škole Spartanburg už o něm věděla celá Amerika tak, že fotku v jeho dresu si na sociální sítě přidal i raper Drake. Na jeden z jeho duelů v létě 2017 přišlo do malé školní tělocvičny kousek od Los Angeles přes 4 tisíce fanoušků a lístky se nedostaly na spoustu slavných osobností v čele s LeBronem Jamesem, který i přes snahu pořadatelů zůstal stát před vchodem. Není tedy divu, že se o Ziona zajímaly v posledním roce na střední škole ty nejprestižnější univerzity. Williamson si nakonec vybral Duke v čele s trenérem Mikem Krzyzewským.

I tam na první pohled vyčníval, když při úvodním testování výskoku trenéři třikrát nastavovali měřicí zařízení. Až poté mu ze dvou nohou naměřili neskutečný výskok 117 cm. Nejvyšší naměřený výskok LeBrona Jamese je 101 cm. „Je těžké zůstat nohama na zemi, když máte díky internetu miliony fanoušků už v patnácti šestnácti letech. Ale Zion vždycky tvrdě pracoval a tímhle se nenechá ovlivnit nikdy, ani teď v NBA,“ tvrdí nevlastní otec hvězdy Lee Anderson. Pro Ziona to však nebude jednoduché, když už teď je považován za muže číslo 1 v celém New Orleans. Do této pozice ho „nominoval“ hned po draftu Drew Brees, quaterback týmu amerického fotbalu Saints, kteří v New Orleans také sídlí. Ten předal Zionovi vlastní dres se vzkazem: „Vítej do rodiny, hvězdo! Jdi na to!“ Fanoušci se každopádně mají na co těšit.