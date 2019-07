Žádný Federer, žádný Nadal. Každý chce vidět zápas Sereny Williamsové s Andym Murrayem

Větší pozornost si smíšená čtyřhra pravděpodobně nikdy nevysloužila.

Vždyť na očekávaný duel Sereny Williamsové, jež na trávu nastoupila po boku britského sportovního klenotu Andyho Murrayho, se fanoušci těšili už čtyři dny před jeho vypuknutím.



A pořadatelé je poté pořádně napínali.

Souboj hvězdného páru s duem Mias-Guarachiová naplánovali v programu na večer.

Dvorec však předem neurčili; duel si totiž vysloužil speciální přívlastek, který zaručuje pořadatelům, že v případě hladkého průběhu mohou zápas přemístit na jeden z největších kurtů areálu.

Well that was fun...  #SerAndy pic.twitter.com/OOJvo6WUms