Drtivá rána pro Rusy. Kvůli dopingu nesmí na další dvě olympiády či mistrovství světa ve fotbale

Výběr událostí kolem ruského dopingu Listopad 2014 - Německá televize ARD obvinila ve svém dokumentu Rusko ze systematického dopingu, korupce a vydírání. Autoři upozornili i na následné zakrývání pozitivních testů a neochotu jejich vyšetřování ze strany funkcionářů.

Prosinec 2014 - Případem se začala zabývat Světová antidopingová agentura (WADA), která v rámci vyšetřování odvezla z Moskvy přes 3000 vzorků. Listopad 2015 - WADA suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA), jejíž fungování označila za nevyhovující. Světová atletická federace IAAF na návrh WADA pozastavila členství ruskému svazu, což znamenalo zákaz startu v mezinárodních soutěžích, který platí dosud. Červen 2016 - WADA zveřejnila, že za půl roku byli ruští sportovci ve více než 50 případech přistiženi při dopingu, ještě víc se jich kontrolám vyhnulo. S tím jim měla pomáhat i ruská tajná služba a další státní složky. Červenec 2016 - Mezinárodní olympijský výbor (MOV) nevyloučil Rusko kvůli systematickému dopingu v zemi z OH v Riu de Janeiro. Rozhodnutí o účasti sportovců ponechal na federacích jednotlivých sportů. Rusové nesměli nominovat žádného sportovce, který v minulosti dostal trest za doping. Srpen 2016 - Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) vyloučil kvůli státem organizovanému dopingu celou ruskou výpravu z paralympijských her v Riu. Prosinec 2016 - WADA zveřejnila druhou část zprávy o dopingových praktikách v Rusku. Vyplývá z ní, že mezi roky 2011 a 2015 profitovalo ze systematického dopingu více než tisíc ruských sportovců. MOV v reakci na to oznámil, že nechá znovu otestovat všechny ruské vzorky z OH v Londýně i v Soči. Kvůli skandálu přišlo Rusko o pořadatelství řady sportovních akcí. Rusko ústy ředitelky národní antidopingové agentury poprvé přiznalo, že v zemi existoval státem řízený dopingový program. Prosinec 2017 - MOV rozhodl o vyloučení Ruska ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Jeho sportovci mohli v Koreji startovat jen pod neutrální vlajkou, pokud prokázali, že nebyli zapleteni do systematického dopingu v zemi. Únor 2018 - MOV tři dny po skončení her v Pchjongčchangu, kde dva ruští sportovci neprošli dopingovou kontrolou, obnovil členství Ruskému olympijskému výboru. Září 2018 - WADA po téměř třech letech zrušila suspendaci RUSADA, když z 12 členů výkonného výboru pro její opětovné uznání hlasovalo devět včetně Jiřího Kejvala. Dva byli proti a jeden se zdržel. Prosinec 2018 - WADA nezískala požadovaná data z počítačů moskevské laboratoře o prováděných testech ruských sportovců. Leden 2019 - Experti WADA stáhli z moskevské laboratoře všechna potřebná data, která by měla objasnit rozsáhlý dopingový systém v Rusku a umožnit případné udělení sankcí jednotlivým sportovcům. Prosinec 2019 - Kvůli manipulaci s daty z moskevské laboratoře vyloučil výkonný výbor WADA Rusko na čtyři roky z olympijských her a světových šampionátů v různých sportech. Znovu suspendována byla RUSADA. Rusové se proti trestu odvolali. Leden 2020 - WADA předala případ arbitrážnímu soudu CAS v Lausanne. Listopad 2020 - CAS začal projednávat odvolání Ruska proti čtyřletému zákazu účasti na vrcholných sportovních akcích. Prosinec 2020 - CAS vyloučil Rusko za doping z OH 2021, ZOH 2022 a světových šampionátů v příštích dvou letech. Čtyřletý trest, proti němuž se Rusko odvolalo, tak zkrátil na polovinu. Startovat mohou pouze čistí neutrální sportovci.