Zápasil v trenkách s českou vlajkou místo se sponzory. Zeman proto pozval Vémolu na Hrad

PRAHA Hrdost na Českou republiku a vlastenectví. MMA zápasník Karel Vémola si vysloužil pozvání od prezidenta republiky Miloše Zemana na Pražský hrad. Proč? „Odmítl jsem sponzora na trenky, když jsem bojoval v Americe, chtěl jsem tam českou vlajku,“ vysvětluje důvod pozvání na 28. října Vémola.

Účast na slavnostní recepci u příležitosti oslav stého výročí založení Československa bere Vémola velice vážně.

„Každý by měl být hrdý Čech a měl by si vážit toho, co dělá. Já nezapomínám, odkud jsem přišel, i když žiju v zahraničí,“ říká.



Návštěva Pražského hradu přitom není jediná věc, na kterou se 33letý zápasník v dalších dnech těší. Prvního listopadu se setká s Mikem Tysonem.

Slavný boxer přijede do Prahy v rámci světové tour, na které vypráví svůj životní příběh.

Karel Vémola (vlevo).

Jak se stane, že zápasník MMA dostane pozvání od prezidenta republiky na Pražský hrad u příležitosti tak významného státního svátku?

Ozval se mi nějaký pán, který řešil pozvánky na Hrad, že sleduje moji kariéru a dočetl se, že když jsem zápasil v Americe, že jsem vyřadil jednoho sponzora z trenek a místo něho jsem tam měl českou vlajku. To je pravda. A on na to, že mu to přijde jako velký vlastenecký gesto, že by mě tam chtěli. Je pecka, že si někdo všimne takové maličkosti. Těší mě, když to lidi ocení.

Využijete na Hradě příležitosti k propagaci české scény MMA?

O to mi jde nejvíc. Kdybych před deseti lety řekl, že se MMA zápasník dostane na Hrad, tak by se mi každý smál. Nikdo o mně v Česku nevěděl. Kdo by tehdy řekl, že teď vystoupím v pořadu Všechnopárty Karla Šípa nebo u Jana Krause? Nikdo MMA neuznával. Dneska ten sport roste díky mně a všem, co pro to něco dělají.

Kritické hlasy, které upozorňují na politický podtext, se vás tedy nedotýkají?

Ty mi vadí za všeho nejvíc. Lidi se nedokážou vžít do mé situace. Nebudu se vyjadřovat, jestli je Miloš Zeman dobrým příkladem pro Česko, jestli ho někdo volil, o tom si každý udělá obrázek sám. Já bych se pozastavil nad tím, že žádný zápasník MMA nikdy nedostal takové pozvání. V kontextu sportu se to nedá odmítnout, ať je na Hradě kdokoliv. Lidi, co kritizují, si neuvědomují jednu věc. Ten prezident byl zvolen lidem České republiky, ne parlamentem. Nadávají jemu a mě odsuzují, ale někdo z jejich rodiny nebo známých ho stoprocentně volil.

Kritika tedy není na místě?

Musíte respektovat hlas lidí, ať se vám to líbí, nebo ne. Pokud nemají lidi respekt k tomuhle, tak k čemu by ho v životě měli mít? Mně se nad tím pozastavuje hlava. Národ prezidenta chtěl, před volbami se o tom můžeme bavit, ale po volbách? Tak to vnímám já. Před každým zápasem taky může každý říkat, co chce. Ale když někoho porazím, soupeř musí uznat, že jsem lepší, ne rozjet další „hejty“. To je špatná vlastnost českého národa.

Prvního listopadu se potkáte s Mikem Tysonem, těšíte se?

Moc, Tyson je legenda boxu. I když nebyl nejlepší a nejrychlejší boxer na světě, byl zvíře a ikona. Stejně jako já nejsem nejlepší nebo nejtechničtější zápasník MMA, jsem osobností sportu a Tysona si beru za příklad.

Prezident Miloš Zeman

Máte na Tysona připravenou nějakou soukromou otázku?

Chci se zeptat, co bylo dřív jeho motivací, která ho hnala dopředu, ta byla důležitá, protože pak přišel zlom. A taky by mě zajímalo, kdy tu motivaci ztratil a co bylo příčinou. To je v jeho kariéře krásně vidět. Finance to být nemohly, to měl Floyd Mayweather jako byznysmen. Tyson byl zabiják, finance neřešil, proto dopadl, jak dopadl. Chodil a zabíjel, potom se něco zlomilo, to jsme viděli v rozhovorech, kdy říkal, že už to v sobě nemá. Co ten zlom způsobilo? Jaký byl důvod? Uvidíme, jestli o tom bude chtít mluvit.

Chápu správně, že pro všechny zápasníky je motivace klíčová, že určuje, jak dlouho u sportu člověk vydrží?

Přesně. Je to otázka pro všechny. Každý má svoji motivaci, která ho žene dopředu. Tyson důvod za mlada měl, pocházel z chudých poměrů, za což si ho vážím, probojoval se na vrchol, ale nikdy jsem se nedozvěděl, kde ta touha po vítězství skončila. Dokáže si vůbec sám odpovědět? Byl to věk, životní událost? Nevím.

Nakonec se ale vzpamatoval a teď pořádá světovou tour, kde o svém životě vykládá. Je v povaze zápasníků, že se umí odrazit ode dna?

Určitě, nechci, aby to znělo blbě. Tyson šel za mlada vyloženě ublížit, to bylo jiné. Teď jeho motivaci chápu, je jiná doba a jemu nic jiného nezbývá. Měl dluhy a problémy, teď se nějak živí, potřebuje dělat tyhle tour. Zase je dobře, že předává zkušenosti, mladí se to potřebujou dozvědět. Navíc je plno zápasníků, kterým je po konci kariéry lépe. Třeba Chuck Liddel, zápasil, teď točí filmy v Hollywoodu, vydal knihu a dělá dokumenty.

Vás by lákalo něco podobného?

Myslím, že s tím začínám už teď. Dělám motivační videa pro mladé kluky, naplňuje mě, že jsem sám motivací pro ostatní. Když mi píšou, že cvičí díky mně. Nemusí to být mistři světa, stačí, když se cítí líp, že se hejbou, nesedí na gauči. Taková bude určitě i moje cesta po kariéře. Trenér, motivátor, nazvěte to, jak chcete.