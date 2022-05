Basketbalové nebe už i s Andrejem. Zídek začínal na palubovce bos, měl nohy padesátky

Andrej i ve věku, kdy už ubral na rychlosti, dobře věděl, kam si stoupnout, aby dostal přihrávku a mohl zakončit. Jen při tom někdy musel vystrčit lokty. A když do něj potom člověk strčil, ozval se křik z tribuny – na tátu se chodíval dívat tehdy „malý“ Big George.

Jakmile Andrej nasadil pověstnou střelu přes hlavu, nebeský hák, už vůbec nešel bránit. Zídek si basket užíval, dokud to šlo. Dokazovat nic nemusel. Byl zvolen českým basketbalistou století a v 60. letech získal dvě medaile na ME. Vyhrál Saporta Cup a dostal nabídku z NBA od Boston Celtics, kterou kvůli rodině odmítl. Jako první Čech se dostal do Síně slávy FIBA.

Zase tak moc nescházelo, a Jiří Zídek mohl být známý jako volejbalista. Jiří prožil dětství na venkově s kolem, fotbalem a volejbalem. A taky se pěkně utužil: „Byl jsem nejmladší ze tří sourozenců, tak jsem například musel dvakrát týdně vstávat ve čtyři hodiny a jít vystát frontu na maso.“ Brzy měřil jako pořádný chlap a kamarádi ho zlákali hrát odbíjenou za Slovan Plzeň. Pod vysokou sítí ale vydržel jen dva roky.

Když mu bylo 16, oslovil ho při jízdě tramvají na stavební průmyslovku trenér košíkářských dorostenců Škody Plzeň Miloš Sládek, a nevědomky se tak zasloužil o budoucí hvězdu. Jiří Zídek začal hrát za dorostence a muže současně, chvíli i bos. „Měl jsem nohy padesátky, první měsíc nebyly basketbalové boty, hrál jsem bos. Soupeři tu slabinu rychle vycítili a dost mi dupali po prstech.“

Basketbalově strmě stoupal a brzy se dostal do reprezentace. Byl oporou Slavie VŠ Praha, kde se začala utvářet hvězdná evropská sestava. A tu NBA si zahrál jeho syn Big George, který to také uměl přes hlavu.

Když v sobotu přišla zpráva, že Jiří Zídek starší je už v basketbalovém nebi, v hráčské komunitě zavládl velký smutek. Na loket od Andreje budu vždy vzpomínat. Ty souboje byly úžasné. Zemřel po dlouhé nemoci, bylo mu 78 let.

