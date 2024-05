Duplantis se na větrné Tretře pokoušel o světový rekord, Manuel zářila na čtvrtce

Zlatá tretra atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold: Muži:

100 m (vítr 0 m/s): 1. De Grasse (Kan.) 10,10, 2. Forde (Jam.) 10,17, 3. Jacobs (It.) a Blake (Kan.) oba 10,19, ...5. Stromšík 10,37, 8. Veleba (oba ČR) 10,55

200 m (+0,4 m/s): 1. De Grasse 20,09, 2. Hudson (Jam.) 20,56, 3. Mitchell-Blake (Brit.) 20,63, 4. Kubelík 20,71, 5. Němejc 20,74, ...7. Macík (všichni ČR) 20,96

400 m: 1. Gardiner (Bah.) 44,39, 2. Doom (Belg.) 44,44, 3. Bailey (Jam.) 44,93, ...6. Krsek 45,76, 8. Šorm (oba ČR) 46,27

800 m: 1. Sedžatí (Alž.) 1:43,51, 2. Tual (Fr.) 1:45,79, 3. Kramer (Švéd.) 1:45,85, ...6. Dudycha 1:46,53, 10. Kotyza 1:49,10, 11. Tesař (všichni ČR) 1:52,98

1500 m: 1. Riva (It.) 3:33,53, 2. Pallitsch (Rak.) 3:33,59, 3. McCann (Ir.) 3:34,32, ...12. Boketta 3:37,28, 13. Friš 3:37,82, 15. Habarta (všichni ČR) 3:39,16

400 m př.: 1. Sibilio (It.) 48,25, 2. Guček (Slovin.) 48,37, 3. Abakar (Kat.) 48,76, ...8. Müller (ČR) 49,99

Výška: 1. Kobielski (Pol.), 2. McEwen (USA) oba 224, 3. Doroščuk (Ukr.), 4. Štefela (ČR) oba 220

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 600, 2. Cormont (Fr.), 3. Broeders (Belg.) a Holý všichni 562, ...9. Ščerba (oba ČR) 552

Koule: 1. Fabbri (It.) 22,40, 2. Geist (USA) 22,09, 3. Enekwechi (Nig.) 21,34

Oštěp: 1. Weber (Něm.) 87,26, 2. Vadlejch (ČR) 86,08, 3. Peters (Gren.) 78,60, 4. Konečný 76,01, ...8. Florian (oba ČR) 69,00 Ženy:

100 m (+0,7 m/s): 1. Swobodová (Pol.) 11,05, 2. Basová Bittayeová (Gamb.) 11,14, 3. Dossová (It.) 11,18, ...5. Maňasová (ČR) 11,30

400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 50,09, 2. Manuel (ČR) 50,59, 3. Miklósová (Rum.) 50,76, 4. Vondrová 51,26, 5. Malíková (obě ČR) 51,45

1500 m: 1. Mageeanová 4:01,98, 2. Healyová (obě Ir.) 4:02,12, 3. Walcottová-Nolanová (Brit.) 4:02,42, ...12. Sasínek Mäki 4:10,51, 14. Mezuliáníková 4:12,79, 15. Sasynová (všechny ČR) 4:26,22

100 m př. (-0,6 m/s): 1. D. Kambundjiová (Švýc.) 12,68, 2. Skrzyszowská (Pol.) 12,71, 3. Visserová (Niz.) 12,86

400 m př.: 1. Peetersová (Niz.) 54,31, 2. Nielsenová (Brit.) 54,81, 3. Jíchová 55,20, ...7. E. Bendová (obě ČR) 58,80

Tyč: 1. Cauderyová (Brit.) 484, 2. Stefanidiová (Řec.) 464, 3. A. Švábíková 454, 4. Pöschlová (obě ČR) 444

Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 60,47, 2. Sičaková (ČR) 60,42, 3. Vilagošová (Srb.) 60,21, 4. Ogrodníková 59,34, ...6. Železná (obě ČR) 56,74