Zrušte olympiádu v Tokiu, zachraňte naše životy. Petice pro OH získává na síle, bude to ale stačit?

PRAHA Včera to bylo devět dní, co mohli Japonci podepisovat online petici s názvem „Zrušte tokijské hry, abyste zachránili naše životy“.

Za tuto dobu pod ní dalo svůj autogram na 350 tisíc lidí. Její iniciátor Kenži Ucunomija následně petici předal tokijské guvernérce Juriko Koikeové.



„Hry by se měly od 23. července konat jen tehdy, pokud by mohlo Japonsko s minimálními omezeními přivítat sportovce i zahraniční návštěvníky,“ tvrdí Ucunomija. „V této situaci ale nejsme, proto by měly být hry zrušeny.“

Jeho slova skutečně dokládají také čísla, která zemi straší.

Ve čtvrtek Japonsko zaznamenalo 7058 nových případů nakažených koronavirem a 101 úmrtí spojených s tímto onemocněním.

Jen pro porovnání – tento počet je ekvivalentem zhruba 600 nakažených za den v Česku. Denním maximem země vycházejícího slunce je v tomto ohledu datum 9. ledna a 7855 nových případů.



Přesto Ucunomija argumentuje problémy zdravotní péče v některých prefekturách. Mimo jiné proto, že v Japonsku se šíří nakažlivější varianta onemocnění. Země vyhlásila stav nouze po Tokiu i v prefekturách Hokkaidó, Okajama a Hirošima.

Což způsobuje trable štafetě s olympijským ohněm, která se v posledně jmenované právě nyní nachází. Místo průchodu až šesti městy denně se aktuálně omezí na symbolické oslavy namířené do mírové parku v Hirošimě (v pondělí) a o den později do tělocvičny ve Fukušimě.

Olympijský stadion v Tokiu během posledního víkendu a testu atletických soutěží.

A bez účasti předsedy Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomase Bacha. „Mrzí nás to, ale s ohledem na rozsah nouzových opatření nebyla jiná možnost. Prezident vyjadřuje plnou podporu japonskému lidu a chce ukázat solidaritu, která je teď klíčovou olympijskou hodnotou,“ vzkázal Bachův mluvčí Mark Marks.



Obecně se ale má za to, že by ke zrušení cesty došlo tak jako tak. Šéf MOV nechce zbytečně „dráždit hada bosou nohou“ svojí osobní účastí v místě konání her.

Her, které chce jeho organizace uskutečnit za každou cenu, jelikož už nyní MOV, ale i většina sportovních svazů počítají obří ztráty. Například ten zastřešující plachtařský sport si musel vzít od olympijského výboru půjčku 3,1 milionu dolarů, aby nemusel vyhlásit bankrot.

V neprospěch petice mluví další skutečnosti – zatímco první dva dny ji podepsalo na 200 tisíc lidí, za poslední čtyři dny bylo nových autogramů už „jen“ 30 tisíc.

Brazilská olympionička Ana Marcela Cunha se fotí s vojákem po očkování proti covid-19.

Ana Marcela Cunha and Larissa de Oliveira, brazilská olympionička je právě očkovaná proti covidu.

A hlavně, Ucunomija loni právě s Koikeovou prohrál v japonské metropoli guvernérské volby.



„Přes globální nebezpečí je třeba hry ochránit,“ řekla po převzetí petice z rukou svého politického rivala.

Navíc ta sice může tlačit na japonskou vládu, organizační výbor her i MOV, rozhodnutí o případném zrušení olympiády je ale v rukou právě pořadatele.

Ti dělají vše pro to, aby se obří náklady alespoň částečně vrátily všem zainteresovaným zpět. Na světě je podrobný manuál pro sportovce, olympionici celého světa dostanou možnost se včas očkovat, přesto do čtvrtka odmítlo na 40 z 500 přihlášených měst hostit během her olympioniky s týmy.

I na pozadí těchto skutečností v pátek „dováděli“ v olympijském parku skateboardisté, které čeká pod pěti hry premiéra. A kteří jsou v Japonsku považování za rebely a rušitele klidu...