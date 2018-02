Střet soupravy Amtrak s nákladním vlakem v Jižní Karolíně: na místě jsou dva mrtví a asi 116 raněných

CAYCE/PRAHA Kolize osobního a nákladního vlaku v americkém státu Jižní Karolína si v neděli vyžádala nejméně dva mrtvé a 116 zraněných. Oznámil to jihokarolinský guvernér Henry McMaster, jehož citovala agentura AP. Obě oběti železničního neštěstí pracovaly pro společnost Amtrak, které osobní vlak patří.

Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že osobní souprava jela po špatné koleji, ale proč se tak stalo, zatím není jasné.

Podle Amtraku se nehoda odehrála v 02:35 místního času (08:35 SEČ) ve městě Cayce. Po kolizi s nákladním vlakem společnosti CSX vykolejila lokomotiva a několik vagonů osobní soupravy, která jela z New Yorku do Miami. V soupravě bylo osm členů posádky a asi 140 pasažérů. Lokomotiva osobního vlaku se po vyjetí z kolejí převrátila na bok.

„CSX byl na trati, kde měl být,“ řekl McMaster. Nehoda se odehrála v úseku železničního překladiště, kde se hlavní trať větví. Vlak Amtraku podle guvernéra narazil do stojící nákladní soupravy rychlostí 95 kilometrů v hodině. McMaster dodal, že vyšetřovatelé nyní musí zjistit, proč byl osobní vlak na špatné koleji.

Amtrak uvedl, že za železniční provoz v daném úseku včetně správy návěstidel je zodpovědná společnost CSX. Ta se podle AP k incidentu zatím nevyjádřila.

Mnozí cestující v době neštěstí spali a probudil je až náraz. Pasažér Derek Pettaway v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že bylo ihned jasné, že vlak do něčeho narazil a vykolejil. Podobně se vyjádřil i další cestující Elliot Smith, který hluk srážky přirovnal k výbuchu plynové nádrže. „Bylo to velmi hlasité, okamžitě jste věděli, že je to špatné,“ řekl.



Harrison Cahill, který je mluvčím okresu Lexington, kde se nehoda stala, řekl, že zranění byla různá: někteří lidé utrpěli škrábance či tržné rány, jiní zlomeniny. Dva zranění jsou podle Reuters v kritickém stavu. Zahynuli průvodčí a strojvedoucí osobního vlaku. Nákladní vlak byl odstavený a žádná obsluha v něm nebyla.

Nedělní nehoda je pro Amtrak třetí za poslední dva měsíce, při které zahynuli lidé. Ve středu se souprava převážející republikánské členy Kongresu USA včetně předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana srazila ve Virginii s popelářským vozem: jeden z cestujících nákladního vozu zemřel a řidič utrpěl vážná zranění. Loni 18. prosince nedaleko Seattlu vykolejil osobní vlak Amtraku při premiérové jízdě po nové trati, tehdy zahynuli tři lidé a přes 70 jich bylo zraněno.

Demokratický senátor Richard Blumenthal v reakci na nedělní nehodu prohlásil, že americká železniční síť musí být modernizována o nové zabezpečovací prvky, aby se podobným tragédiím mohlo předejít. Nečinnost v této oblasti je podle Blumenthala neomluvitelná.