Krev nebo whisky? Pražské kluby ovládnou Irové, slaví svátek sv. Patrika

Oslavy tradičního irského svátku svatého Patrika, připadající na sobotu 17. března, budou letos v České republice doposud největší. Objeví se na více lokacích, představí bohatý program a jejich součástí bude i průvod po Praze.

Hlavním centrem oslav bude letos klub Rock Café. Už odpoledne si budou moci návštěvníci vyzkoušet, jaké to je vystoupit na klubovém podiu, kde proběhne Open Mic. Na něj naváže večerní série koncertů, které budou v klubu probíhat až do ranních hodin.

Headlinerem bude irská kapela Blood or Whiskey, existující už od roku 1992 a hrající úderný a svižný punk s irskými prvky. Sami svoji hudbu popisují jako mix The Dubliners a The Clash, na kontě mají několik EP a čtyři alba. Poslední vyšlo v roce 2014 pod názvem Tell the Truth and Shame the Devil.

Kromě Blood or Whiskey v Rock Café zahraje také irský bard Travis O´Neill s kapelou Cardinal Sins, písničkářka Grainne Huntová a večírek uzavře DJ Tomsn.

Druhým místem s bohatým programem a velkou kapacitou bude holešovický prostor 36 Undeground, kde si přijdou na své fanoušci urban style a hip-hopu. Hlavní stagi bude védodit Marpo & Troublegang, který představí své aktuální album Dead Man Walking a odehraje poslední klubové vystoupení před květnovým halovým koncertem v O2 Areně.

Irský hip hop zastoupí Kojaque, který nedávno vydal album Deli Daydreams a Praha je jedinou zastávkou jeho březnového turné mimo rodné Irsko, a mladý dublinský raper Luka Palm. Doplní je slovenský raper Zverina, česká kapela MoveBreakers a zástupci místní elektronické scény DJ Brada, DJ Bica feat. MC Luis De Fumés, Selektor Boldrik nebo raper Douny.

Kromě těchto dvou lokalit bude možno navštívit i řadu dalších míst, kde budou oslavy probíhat např. formou autorských čtení, workshopů různého charakteru nebo vystoupení DJů.

Ve vršovickém kině Pilotů proběhne přehlídka irských filmů. Na programu bude hudební dokument This Ain’t No Disco Episodes III & IV, přiblíží současnou irskou hudbu a kulturu, dokument Irská královna, který si odnesl diváckou cenu z festivalu Mezipatra, snímek Pokušitel režiséra Johna Butlera či mysteriózní thriller Zabití posvátného jelena s irským rodákem Colinem Farrellem v hlavní roli. Film si mimo jiné odnesl cenu za nejlepší scénář z mezinárodního filmového festivalu v Cannes.