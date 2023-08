Nad Moskvou není bezpečno, aerolinky přestaly létat do ruské metropole

Společnost Turkmenistan Airlines oznámila, že její letadla přestávají létat do Moskvy. Místo toho linka z Ašgabatu povede do ruské Kazaně. Jsou to první aerolinky, které přestaly létat do Moskvy po druhém náletu dronů v jednom týdnu na ruskou metropoli, upozornila na webu ruská redakce BBC.