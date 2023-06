AfD na vzestupu? Vládnout s extremisty nelze, bariéra nesmí povolit, říká poslankyně německého Spolkového sněmu za CDU

Lidovky.cz: Poslední průzkumy ukazují, že protimigrační Alternativa pro Německo (AfD) se dotahuje na druhé místo, což bylo dosud považováno za nemožné. Je třeba počítat s tím, že časem obsadí i první příčku?

Není to situace, která by byla úplně nová. Něco podobného jsme tu měli v průběhu uprchlické krize, kdy AfD také vystřelila nahoru. Jsme svědky toho, že mezi obyvatelstvem je opět velká nejistota. Je to také o tom, jak jako politici komunikujeme s občany. Zároveň se ukazuje, že CDU jako hlavní opoziční strana nezískává hlasy nespokojených občanů. Zkrátka, že u občanů zřejmě nepanuje přesvědčení, že bychom vládli lépe. Proto teď jde AfD tak nahoru. Co naplat, že na každý vládní zákon odpovídáme okamžitě protinávrhem.