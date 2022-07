„Afričané o nás mají zájem.“ Rusko se snaží prolomit diplomatickou izolaci, hledá spojence v Africe

„Své pozice obnovujeme již mnoho let. Afričané nám to oplácejí, mají o nás zájem. Nikdy jsme je nic neučili, ale pomohli jsme jim překonat jejich problémy, aby mohli žít ve své zemi tak, jak chtěli,“ uvedl ruský ministr zahraničí ještě před samotnou výpravou s tím, že dalším předpokladem pro dobré vztahy jsou tisíce Afričanů, kteří dříve studovaly v Rusku a dnes zastávají funkce ve vládách svých zemí. Do afrických států Lavrov cestuje pravidelně. Už roku 2018 navštívil Angolu, Namibii, Mosambik, Zimbabwe a Etiopii.