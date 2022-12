Z Amazonie zmizel les velký jako třetina Evropské unie, říká nová studie

V Amazonii za posledních bezmála čtyřicet let ubylo deset procent původní vegetace, to je zhruba třetina rozlohy Evropské unie. Z většiny jsou to deštné pralesy. V čele odlesňování stojí Brazílie, která si vykácela pětinu deštného lesa na svém území. Amazonský les proto částečně ztrácí funkci pohlcovače uhlíku a stává se jeho zdrojem.