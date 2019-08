VIDEO: Amazonii dál devastují požáry. Brazilský prezident Bolsonaro viní neziskové organizace

Sao Paulo V amazonském deštném pralese zuří požáry. Za letošní rok bylo podle Národního institutu pro vesmírný výzkum (INPE) jen v Brazílii zaznamenáno 72 843 požárů. Brazilský prezident Jair Bolsonaro nyní čelí mezinárodní kritice. Sám za viníka ve středu označil neziskové organizace.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro obvinil enviromentální organizace z toho, že úmyslně založily požár v Amazonském pralese. Bolsonaro v současnosti čelí silné mezinárodní kritice kvůli selhání ochrany největšího deštného pralesa na světě.

„(Nevládní neziskové organizace) nyní pociťují nedostatek finančních prostředků. Možná tedy nevládní neziskové organizace páchají tyto trestné činy, aby vyvolaly negativní pozornost namířenou proti mně a proti brazilské vládě. Čelíme válce,“ řekl Bolsonaro ve středu na kongresu ocelářského průmyslu v Brazílii, píše CNN.

V červenci organizace Greenpeace označila Bolsonara a jeho vládu za „hrozbu pro klimatickou rovnováhu“. Také varovala, že v dlouhodobém horizontu bude jeho politika znamenat pro brazilskou ekonomiku „vysoké náklady“.

Dým a popel tisíce kilometrů od požáru

Dramatická videa na sociálních sítích ukazují obrovská oblaka dýmu, zdevastované lesy a těla mrtvých zvířat. Místa byla přitom ještě nedávno plná ještě nedávno plná života.

The Amazon Rainforest has been on fire for 3 weeks.



People around the world are blasting Brazil's President Jair Bolsonaro for his lack of response#PrayforAmazonia  https://t.co/3jciHBJzkKpic.twitter.com/fEwNNpHKhT — Complex (@Complex) August 21, 2019

Jeden z uživatelů Twitteru zachytil znečištěnou dešťovou vodu.



This is a glass of water filled with rain water in São Paulo, Brazil.

This was taken today. #PrayForTheAmazon pic.twitter.com/XlhxGMSJNH — Madreelefante (@madreelefante) 22. srpna 2019

Díky satelitnímu programu Evropské unie Copernicus lze pozorovat, jak se požár rozšiřuje. Plameny zachvátily území po celé Brazílii až k východnímu pobřeží Atlantiku. Právě v Brazílii leží dvě třetiny amazonského deštného pralesa. Kouř pokryl téměř polovinu země, nyní začíná zasahovat i do sousedících států - Peru, Bolívie a Paraguaye.

Lidé na celém světě na sociálních sítích sdílí hrůzné obrázky z Amazonie. Solidarita přichází i například od fanoušků hudební skupiny BTS, která hraje takzvaný K-pop. Jejich příznivci, nazývající se armádou, se sdružují na Twitteru pod hashtagem #ArmyHelpThePlanet.



.#ARMY, the Amazon rain forest has been burning for 3 weeks now but there is lack of media coverage. Let’s inform the world of what is happening. #ARMYHelpThePlanet #PrayforAmazonas#MPN @BTS_twt pic.twitter.com/ff9kxIgYD9 — BTS Voting Fam (@BTSVotingFam) 21. srpna 2019

Oproti minulému roku vzrostla míra požárů o 80 %, píše CNN. O Amazonii se často hovoří jako o plících planety. Lesy největšího světového deštného pralesa produkují více než 20 % kyslíku v atmosféře. Je domovem bezpočtu druhů rostlin i zvířat.