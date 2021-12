Američané uvázli na letištích. Aerolinky zrušily přes vánoční svátky více než 2000 letů

Jen během neděle zrušily americké aerolinky zhruba 1300 spojů. Nejvíce zasažená jsou letiště v Seattlu, v Atlantě, v Los Angeles, v Dallasu a v New Yorku. Svátky na letišti ale tráví lidé i na americkém Středozápadě, například v Detroitu ve státě Michigan.

„Narazila jsem tu na spoustu lidí, kteří se podělili o svoje hororové zážitky. Všichni trčíme tady v Detroitu v Michiganu, ať už jsme cestovali kamkoli,“ řekla agentuře Reuters 25letá Enjoli Rodriguezová. Někteří z „trosečníků“ přitom na letišti museli strávit i Boží hod – v USA hlavní vánoční svátek známý jako Vánoční den – poněvadž výpadky začaly již na Štědrý den odpoledne.

Velké letecké společnosti jako Delta Airlines či Southwestern Airlines vysvětlovaly zrušené lety nezvykle špatným zimním počasím.

Piloti v karanténě

Hlavním důvodem pokažených svátků je ale podle médií nástup varianty covidu omikron, která uvrhla řadu členů posádek do karantény. Všechny aerolinky se tak potýkají s personálními problémy. Ve Spojených státech v současnosti roste počet nakažených nebývalou rychlostí. Například den před Štědrým dnem v USA přibylo 267 tisíc infikovaných, což atakovalo rekord celé pandemie.

Omikron se sice projevuje mírnějším průběhem, zato je výrazněji nakažlivější než všechny dosud známé varianty. Podle hlavního zdravotního poradce Bílého domu Anthonyho Fauciho je proto současná vlna nákazy stejně nebezpečná jako ty předchozí.

„Když máte mnohem, mnohem, mnohem více nakažených s méně vážným průběhem, tak to může svým způsobem zneutralizovat pozitivní efekt toho mírnějšího průběhu,“ řekl Fauci televizi ABC. Nejvíc ohroženi jsou podle něj lidé, kteří ještě nedostali vakcínu proti covidu. V krajním případě podle něj hrozí přetížení amerických nemocnic.

Fauci ale projevil i trochu nezvyklého optimismu. USA by se totiž podle něj brzy mohly dostat do situace, kdy všichni občané budou mít proti viru protilátky, ať už díky očkování, nebo prodělání nemoci. Výsledkem má být de facto kolektivní imunita, jakkoli sám Fauci tento výraz nepoužil.

„Když se dostaneme do takového bodu, tak pokud by se neobjevila velmi zvláštní varianta, která by obešla veškerou ochranu... tak se podle mého názoru můžeme dostat do situace, kdy budeme mít (pandemii) na stabilní úrovni,“ uvedl epidemiolog.

Kolektivní trauma

Vánoce na letišti přichází v době, kdy se v Americe začíná hovořit o „kolektivním traumatu“ z pandemie. Dva roky střídavých lockdownů, nošení roušek a dalších restrikcí si totiž na Američanech vybraly svou daň. V zemi, kde je mentálnímu zdraví tradičně připisována mnohem silnější společenská funkce než například v Česku, se to nebere na lehkou váhu.

Deník The Washington Post píše o opakovaných incidentech napadení letušek nebo personálu v pohostinství a ve službách. Důvodem zpravidla bývá vymáhání restriktivních opatření, jako je nošení roušky v letadle či vyžadování potvrzení o očkování v restauracích.

„Člověk prostě není stvořen k tomu, aby žil takhle dlouho pod takovým tlakem,“ řekla listu psycholožka Vaile Wrighteová. „Výsledkem je snížená schopnost vypořádávat se s krizovými situacemi, a to až do bodu, kdy nejsme schopni kontrolovat své emoce,“ dodala.

Odborníci připomínají i to, že nástup omikronu přišel v době, kdy Američané oslavovali svůj nejvýznamnější svátek – Den díkůvzdání, tradičně spojený s velkými rodinnými sešlostmi, projevy velkorysosti a nadějí do budoucna. Náhlé utnutí slavnostní atmosféry a hrozba nových lockdownů tak mohly mít dodatečný negativní efekt.