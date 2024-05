Americký plán pro Gazu má několik problémů. Co by se muselo stát, aby se uskutečnil

Zatím zhruba jen 570 tun humanitární pomoci se dosud podařilo přepravit do Pásma Gazy pomocí provizorního mola, které před týdnem dokončila americká armáda u gazanského pobřeží. Světový potravinový program mezitím včera kvůli nedostatku zásob a špatné bezpečnostní situaci pozastavil veškerou distribuci potravin ve městě Rafáh na jihu pásma s tím, že za poslední dva dny nevjely na toto izolované a válkou sužované území žádné kamiony s pomocí. | foto: Profimedia.cz

Egypt, Maroko a Spojené arabské emiráty (SAE) mají hrát klíčovou roli v prvotní fázi konsolidace a rekonstrukce Pásma Gazy poté, co ustanou násilnosti mezi Izraelem a palestinskými militantními skupinami. S odvoláním na zdroje v USA blízké vyjednáváním to v úterý uvedl list Financial Times (FT).